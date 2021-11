Trots op Zeeland? Kijk dan niet naar deze ranglijst

Theaterproductiehuis Zeelandia (foto: TPH Zeelandia)

Die scoren namelijk als één na laagste in ons land: alleen in Delfzijl wordt er nog minder creatief ondernomen. Er zijn in Zeeuws-Vlaanderen in 2021 welgeteld 62 van dat soort bedrijven met minimaal twee werkzame personen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, slecht 0,59 promille van de bevolking.

Op de 33-ste plaats

Het CBS gebruikt voor dit onderzoek de indeling in economische regio's (COROP-gebieden) waarvan er veertig zijn. De regio Noord- en Midden-Zeeland komt op de 33-plaats in ons land, met 0,83 promille creatieve ondernemingen. Dat zijn er 232. De Nederlandse Top Vijf concentreert zich in de regio's rond Amsterdam, Utrecht en de stad Groningen.

Racoon (foto: ANP)

Er is naar een breed scala van bedrijven gekeken: reclamebureaus, designers, theaterproducenten, professionele muziekgroepen, uitgeverijen en architectenbureaus. Mits er twee of meer mensen er hun brood verdienen.

Er is wel sprake van een lichte groei. Ten opzichte van 2020 zijn er in Noord- en Midden-Zeeland vier van dit soort bedrijven bij gekomen en in Zeeuws-Vlaanderen één. In de Randstad groeide het aantal sneller.

Ook weinig beroepskunstenaars

Ook als het gaat om zelfstandige beroepskunstenaars heeft Zeeland geen vooraanstaande positie. Een maand geleden maakte het CBS bekend hoe de 164.000 Nederlandse beroepskunstenaars over de provincies verdeeld zijn. Zeeland herbergt er slechts 1 procent van, terwijl we goed zijn voor 2,2 procent van de Nederlanders bevolking.