Uit een ander nest en totaal verschillend, toch voelen ze zich broers

Mitch (links) en Tim: "We voelen ons echte broers" (foto: Omroep Zeeland)

Kunnen jullie nog het moment herinneren dat jij Mitch, hier binnenkwam ?

Mitch: "Ik weet het niet goed meer. Je bent opeens bij iemand in huis die je nog niet goed kent. Je weet niet hoe iemand is, maar al vrij snel raakte ik hier gewend. Ik kon het snel goed vinden met Tim."

Tim: "Het is lang geleden. Ik kan me wel herinneren dat mijn ouders aan mij vroegen wat ik ervan zou vinden als ik een pleegbroertje zou krijgen. Daar was ik enthousiast over, zo is het allemaal begonnen. Het voelde eerst als een vriend die kwam spelen. Toch wende het snel, we vonden het denk ik allebei leuk dat we een broertje hadden. Tuurlijk waren er wel eens irritaties en we stoeiden, maar geen echte ruzie."

Hebben jullie een gemeenschappelijke hobby ?

Mitch: "We zijn echt anders. Onze humor is totaal anders, als hij een grap vertelt snap ik hem niet en andersom ook niet. We houden allebei van gamen, maar dat doe ik vooral met mijn vrienden."

Tim: "Ik sport veel en voetbal is belangrijk in mijn leven en Mitch houdt niet van voetbal. Wel gamen we dus allebei, dat is iets gemeenschappelijks."

Landelijk wachten momenteel ruim 800 kinderen op een pleeggezin. In Zeeland zijn dat er -voor zover bekend- twintig. Maar de vraag naar pleegouders houdt nooit op, zegt pleegzorgorganisatie Juvent. Om een zo goed mogelijke match te maken tussen pleeggezin en pleegkind zou je eigenlijk vijf pleeggezinnen per zoekvraag moeten hebben, zegt Annemieke Martens van Juvent. Het landelijke thema van de wervingsactie dit jaar is #groenlicht. Het is een oproep om groen licht te geven aan kinderen die nu geen stabiele plek hebben om in op te groeien. Aardenburg, Vlissingen en Terneuzen zetten daartoe deze week 's avonds drie gebouwen in groen licht. Komende weken zijn er informatiebijeenkomsten over pleegzorg in onder andere Terneuzen en Middelburg.

Voelen jullie je broers ?

Mitch: "Ja echt wel, het is normaal geworden om Tim mijn broer te noemen."

Tim: "Ja helemaal, ik zeg altijd dat ik een broertje heb. Wel is het zo dat als we samen zijn en ik mensen zie denken dat we niet op elkaar lijken, ik uitleg dat hij mijn pleegbroer is."

Heb je een boodschap aan mensen die mogelijk overwegen om pleegouder te worden?

Tim: "Belangrijk is dat ouders niet meteen alle aandacht aan het pleegkind geven. Dat ze die blijven verdelen, dat hebben mijn ouders ook altijd gedaan. Ik heb ook geleerd dat je niet meteen een vooroordeel moet hebben over iemand. Het is belangrijk om te weten wat de achtergrond van iemand is. Zet niet meteen een punt op iemand, geef hem een kans."

Mitch (rechts) met zijn pleegouders en pleegbroer Tim (foto: Omroep Zeeland)

Mitch, heb je enig idee wat er zou zijn gebeurd als je niet in dit gezin was opgenomen ?

Mitch: "Dat vind ik een moeilijke vraag. Dan had ik waarschijnlijk Tim niet ontmoet, mijn vrienden hier niet. Ik ben blij dat ik hier mocht gaan wonen. Ik kwam binnen en werd goed verwelkomd, het is een fijn gezin, ik voelde me vrij snel thuis, er was hier een warm gevoel."

Jouw vader heeft goed contact met jouw pleegouders en met jou ?

Mitch: "We zien elkaar eens in de maand. Ik ben ook bij hem in de vakanties en dan hebben we altijd wel leuke dagen. Het is fijn om hem regelmatig te zien."

Hoe zie jij je pleegouders ?

Mitch: "Als mijn ouders. Ik noem ze ook pap en mam. Ik zie ze ook als ouderfiguur."