Statenleden willen nú actie in het PFAS-dossier

De Statenleden reageren op de uitslag van de analyse van een bot uit de Westerschelde op initiatief van Omroep Zeeland. Die vis bleek een hoog gehalte PFAS te bevatten. Toxicoloog Ron Hoogenboom zei de bot zelf niet te willen eten. Ook slib, lamsoor en zeekraal werden bemonsterd. Daar werd bijna geen PFAS in gemeten.

"Het laat weer zien dat we snel adviezen moeten krijgen van de landelijke instanties over de PFAS in de Westerschelde", zegt SGP Statenlid Harold van de Velde. "Wat kan nog, en wat niet meer? Want het duurt echt te lang." Collega Statenlid Eddy Heerschop van de PvdA is blij dat het onderzoek is gedaan. "Het is een begin", zegt hij. "Jullie geven zelf aan dat het niet representatief is, maar ik ben desondanks geschrokken van de hoeveelheid PFAS die in de bot gemeten is."

Statenlid Harold van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

Zowel Heerschop als Van de Velde zijn nog steeds geschokt dat de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen vooralsnog niet mee worden genomen door het RIVM in zijn onderzoek naar de effecten van PFAS op de gezondheid. "Ik begrijp dat de Westerschelde de verantwoordelijkheid is van het Rijk", zegt Van de Velde, "Maar twee weken geleden heb ik verzocht om snelheid en coördinatie. Tot dusver heb ik daar niets van gemerkt. Ik denk weleens: 'hoe verder van Den Haag verwijderd, hoe minder urgent dingen worden'. Onderzoek hoeft helemaal niet lang te duren, dat heeft Omroep Zeeland laten zien. Er is geen coördinatie, en ondertussen neemt de onrust toe."

Verantwoordelijkheid naar de Zeeuwen toe

"Wanneer de Rijksoverheid en het RIVM niet genoeg actie ondernemen, dan heeft de provincie een verantwoordelijkheid naar de Zeeuwse burger toe", vindt Eddy Heerschop. "En dan kan de provincie volgens mij gewoon opdracht geven tot het doen van representatief onderzoek. Afwachten is makkelijk, en ja, officieel is de provincie niet het bevoegde gezag. Maar we hebben de plicht om informatie te halen wanneer dat moet, en zijn dat ook aan de Zeeuwen verschuldigd."

