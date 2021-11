Provincie geeft RIVM opdracht voor PFAS-onderzoek

Westerschelde bij Waarde (foto: Ria Overbeeke)

Uit de steekproef bleek dat het PFAS-gehalte in een vis die werd gevangen in de Westerschelde veel te hoog was. "Het is geen representatief onderzoek, maar het is wel een goed signaal", zegt Van der Velde. "Daarom hebben we vandaag in Provinciale Staten besloten dat we zelf nu een stap naar voren zetten en opdracht geven voor een onderzoek door het RIVM. De kosten daarvan zullen door het Rijk worden betaald."

Niet meer wachten

Van der Velde vindt het belangrijk dat er nu actie wordt ondernomen. "We willen niet meer wachten op wie actie onderneemt, om te voorkomen dat het onnodig te lang duurt. En we hebben de toezegging dat de ministeries hun verantwoordelijk nemen en de rekening zullen betalen."

Het heeft al met al lang geduurd, voordat er nu een onderzoek komt naar PFAS in de Westerschelde, maar dat is volgens Van der Velde wel te verklaren. "Wij hebben pas een kleine twee weken geleden in de Staten besproken dat als het gaat om dit soort onderzoek, dat niet landelijk van belang is, dat wij daarvoor aan de lat staan. Daar kregen we toen pas antwoord op. En dan hebben we toch in ongeveer anderhalve week dit besluit kunnen nemen."

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. In hoge concentraties zijn de stoffen mogelijk ziekmakend. Een belangrijk deel van de PFAS-lozingen op de Westerschelde zouden worden veroorzaakt door het bedrijf 3M in Antwerpen, maar ook komen er kilo's PFAS per jaar binnen bij de waterzuivering van Bath en via het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Van der Velde hoopt dat er geen scepsis is onder de Zeeuwen, wat betreft het onderzoek dat nu gedaan gaat worden. "Ik hoop dat iedereen ziet welke stappen de provincie Zeeland de afgelopen periode heeft gezet, om in dit dossier voortgang te maken. Daar waar we in dit dossier eerst echt alleen stonden."

Wanneer het onderzoek start en wanneer het is afgerond, weet Van der Velde nog niet. "We gaan voortvarend aan de slag, maar we moeten eerst met het RIVM afstemmen wat ze nodig hebben."

