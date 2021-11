De rijkste Zeeuwen: fortuin van investeerder Wim de Pundert stijgt volgens Quote 500 naar 750 miljoen

Archieffoto van bedrijvendokter en raceliefhebber Wim de Pundert op het circuit van Zandvoort. (foto: ANP)

De op een na rijkste Zeeuw is Kees Meijer (72) van aardappelgigant Lam Weston/Meijer, die met een fortuin van 450 miljoen euro op plaats 101 staat. Maik Willems uit Oud-Vossemeer, de eigenaar van Bastion Hotels, staat op 282 met 190 miljoen euro. Henk van Koeveringe, die zijn geld verdiende met de Roompotvakantieparken, staat op 286 met een geschat saldo van 185 miljoen. Voormalig pornokoning Gerard Cok uit Kruiningen staat daar met 180 miljoen zes plekken onder.

Snelste Zeeuwse stijger

Snelste Zeeuwse stijger is François Claeijs uit Oudelande (van 397 vorig jaar naar 358 nu) die een paar jaar terug zijn bedrijf Star Oil Gas Power, detacheerder voor personeel in de olie-, gas- en elektriciteitsindustrie, aan een investeerder verkocht. Vervolgens vertrok hij volgens Quote naar de Zwitserse bergen. Zijn fortuin zou intussen op een Luxemburgse bank met 25 procent zijn gegroeid tot 150 miljoen euro.

Laagst genoteerde Zeeuw op de lijst is in Vlissingen opgegroeide schoenenkoning Frank van Wezel, die met 115 miljoen euro op plaats 486 staat.

Vrije val Vroon

Verder is vooral de vrije val van de Zeeuwse reder Piet Vroon opvallend. Vroon stond sinds de invoering van de Quote 500 altijd in de lijst, was in 2016 volgens Quote zelfs even miljardair, maar is inmiddels helemaal uit de hitparade der superijken verdwenen. Ook de Zeeuws-Vlaamse agrarische groothandelaar Richard van Wesemael (vorig jaar 374e) en havenondernemer Martin Verbrugge vielen uit de ranglijst.