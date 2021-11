'Mondkapjes weer verplicht in supermarkten en winkels'

Het dragen van mondkapjes wordt weer verplicht in winkels (foto: ANP)

Op de laatste persconferentie, eind september, zwaaide het kabinet het coronatijdperk nog uit. Ruim een maand later moeten de teugels weer worden aangetrokken, omdat de coronacijfers niet de goede kant op gaan.

Behalve de mondkapjesmaatregel, speelt het kabinet met het idee om het gebruik van de coronapas uit te breiden naar meer plekken. Zo zouden bezoekers van sportscholen, zwembaden, musea en grote doorstroomlocaties, zoals dierentuinen en attractieparken bij binnenkomst een QR-code moeten laten zien.

Op straat in Goes wordt instemmend gereageerd als er gevraagd wordt naar de maatregelen die moeten worden ingevoerd. Mondkapjes, afstand houden en een enkeling die pleit voor verplicht vaccineren om de stijgende coronalijn naar beneden af te buigen. Ook pleiten sommigen voor het afschaffen van grote bijeenkomsten, het weren van publiek bij voetbalwedstrijden en half gevulde theater- en bioscoopzalen.

Een vrouw die anoniem wil blijven en niet voor camera en microfoon wil reageren, is 'verbolgen' over de hele situatie. Volgens haar is er nu al sprake van een vaccinatiedwang. "Mijn kinderen sporten drie keer in de week om gezond te blijven. En die moeten dan straks elke keer een wattenstaaf in hun neus duwen, omdat ze willen sporten", zegt ze verwijzend naar het uitgelekte nieuws dat de coronapas ook voor sportscholen gaat gelden.

Het kan volgens haar niet door de beugel. Ze vindt dat de grondwet met voeten wordt getreden en dat er geen persoonlijke vrijheid meer is. Zelf werkt ze in de zorg, "en ik ben daar niet de enige die niet gevaccineerd is". Een mogelijke invoering van de coronapas op het werk, ziet ze logischerwijs ook niet zitten, ook al is daar nog geen besluit toe genomen of op gehint door leden van het kabinet. "Dan kan ik over een paar maanden wel op zoek naar ander werk."

Vrije keuze met verantwoordelijkheid

Aan maatregelen die alleen gelden voor mensen die niet gevaccineerd zijn, moet niemand van de mensen die wij spreken denken. Ze vinden het allemaal een lastige vraag en de persoonlijke vrijheid om wel of niet te vaccineren een groot goed. "Maar iedereen zou zich wel verplicht moeten voelen", waar een ander aan toevoegt "Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander", waar een derde nuchter aan toevoegt "maar we kunnen ze ook niet op een eiland zetten".