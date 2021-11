Bestuurder onder invloed van A58 gehaald, meerdere overtredingen komen aan het licht

De A58 bij Waarde (foto: Casper Baarda)

De auto werd door de politie aan de kant gezet bij een tankstation. Tijdens het gesprek kreeg de agent het vermoeden dat de man onder invloed was van drugs. Uit een speekseltest bleek dat dit inderdaad het geval was. De test sloeg positief uit op het gebruik van speed. De bestuurder had ook nog een hoeveelheid op zak. De drug werd in beslag genomen en vernietigd.

Geen geldig rijbewijs

Tijdens de controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Ook kon de man zich op geen andere manier legitimeren. De man werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht, waar zijn identiteit alsnog werd achterhaald. Daar bleek ook dat hij nog een boete van 240 euro open had staan. Die heeft hij meteen betaald.

Een arts heeft een bloedmonster afgenomen. Dat wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Vanwege het rijden onder invloed kreeg de Roosendaler een rijverbod van 24 uur.

Inbrekerswerktuig

De auto waar de man in reed is op last van de officier van justitie buiten gebruik gesteld vanwege andere boetes die nog niet zijn betaald. In het voertuig bleek inbrekersgereedschap te liggen. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. Ook hiervoor krijgt de man nog een bekeuring.