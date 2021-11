Middelburgs azc-voetbalteam wint tweede plek op landelijk toernooi: 'Dit was een grote droom van mij'

El Bousksaki is begeleider bij het azc, maar ging ook als coach mee naar trainingen en wedstrijden. "We zijn heel creatief geweest. We konden natuurlijk niet een vast team blijven hebben, omdat de inwoners hier rouleren. Er komen mensen bij en er gaan weer mensen weg. Zo kregen we iedere keer een nieuw team. Het is super tof dat we dan toch de tweede plaats hebben gehaald. Volgend jaar nummer één!"

Het team bestaat uit mensen die tijdelijk in het centrum aan de Laurens Stommesweg wonen en niet uit de noodopvang in Studio A58. De mannen trainen bij voetbalclub Jong Ambon in Middelburg. Met hun medaille nog om hun nekken lieten ze ons vandaag zien wat ze in huis hebben.

De spelers van het AZC in Middelburg lopen het veld in Almelo op (foto: AZC Middelburg)

"Ik ben hier nu net twee weken in het centrum en toen ik hoorde van de voetbalwedstrijd, wilde ik gelijk meedoen", vertelt Kevin terwijl hij een voetbal hooghoudt. "Het was een grote droom van mij om ooit in zo'n stadion te spelen. En vanuit het centrum hebben ze dat geregeld. Het was echt fantastisch."

Het hele voetbalteam op het voetbalveldje bij het azc in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Ook Habib was enthousiast. Hij was keeper tijdens de wedstrijd en erg trots op wat zijn team behaald heeft. "Je weet natuurlijk nooit wat er in een jaar gebeurt. Ik heb geen garantie dat ik hier nog een jaar zit, maar zit ik hier volgend jaar nog, dan speel ik weer mee! Ik ben heel trots. Op het team, maar ook op onze coaches want door hen konden wij dit doen."

Wie weet komt er in de toekomst nog een wedstrijd voor de inwoners van het azc. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is opzoek naar Zeeuwse voetbalclubs of -teams die voetbalpartijtjes tegen de inwoners van het azc willen doen.

