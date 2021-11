Trainer Verhoene keert als tussenpaus terug bij Hoek

Kenny Verhoene na de bekerfinale in het seizoen 2014-2015 (foto: Orange Pictures)

"Ik ben blij dat we voor nu een oplossing hebben", zegt voorzitter Art van der Staal over het aantrekken van Verhoene (48). De Belgische trainer was tussen 2012 en 2015 ook al trainer van Hoek. Dat was een succesvolle periode voor de Zeeuws-Vlaamse ploeg. Verhoene is één van de trainers die door de voordeur vertrok bij Hoek. Onder leiding van hem won het voetbalteam twee districtsbekers en werd het kampioen in de Hoofdklasse. Hij werkte in verschillende functies tot aan het begin van dit jaar bij Carl Zeiss Jena, dat speelt op het vierde niveau van Duitsland.

Of Verhoene ook nog na de winterstop de trainer van Hoek is, is nog niet bekend. "Dat zou kunnen, maar voorlopig kiezen we voor zes weken zodat we de tijd hebben om naar een lange termijn oplossing te zoeken", zegt Van der Staal.

Vertrek Gevaert

Twee weken geleden vertrok tot ieders verbazing Lieven Gevaert bij de Zeeuws-Vlaamse ploeg. Hij keerde, om redenen die trainer en club niet naar buiten willen brengen, terug naar de Belgische amateurclub Dikkelvenne. Afgelopen zaterdag zat technisch commissielid Jacky Lambert op de bank als interim-trainer, Hoek verloor toen met 1-0 op bezoek bij Staphorst.

