Persconferentie: Coronacheckapp ook op het terras, doorstroomplekken en amateursport

Rutte en De Jonge maken nieuwe maatregelen bekend. (foto: ANP)

Tijdens de persconferentie deze avond begon demissionair premier Mark Rutte met de mededeling dat hij een moeilijke boodschap heeft: "De rek gaat eruit en dat merken we allemaal." Maar het kabinet voelt zich genoodzaakt meer van mensen te vragen nu de cijfers oplopen. Dat betekent dat er meer maatregelen en adviezen bijkomen.

Dit zijn de aangescherpte maatregelen: - Op meerdere plekken wordt de coronacheckapp verplicht. - Mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes zoals gemeentehuizen, bibliotheken, bij contactberoepen zoals de kapper en schoonheidsspecialist en in winkels. - Dringend advies om de helft van de tijd thuis te werken. - Het wordt geadviseerd om 1,5 meter afstand te houden - Mijd drukte onderweg en reis niet in de spits. - Schud geen handen en was je handen vaak.

De coronacheckapp wordt straks op meer plekken verplicht en het kabinet wil ook dat de handhaving verbeterd wordt. Op dit moment is het laten zien van een QR-code nodig bij festivals en evenementen, theater, concert, bioscoopbezoek, cafés en restaurants en alle sportwedstrijden voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat gaat vanaf aankomende vrijdag veranderen.

Op deze plekken moet je straks een coronapas laten zien: - Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen. - Casino's. - Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen; - Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten. - Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen. - Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens. - Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen. - Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd. - Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. - Georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.

Ook de mondkapjesplicht komt terug om het aantal coronagevallen terug te dringen. Op dit moment zijn mondkapjes alleen verplicht in het openbaar vervoer en op enkele plekken op het vliegveld. Vanaf zaterdag moeten de maskers ook weer gedragen worden op het mbo, hbo en universiteiten als leerlingen zich verplaatsen Verder bij contactberoepen zoals de kapper en schoonheidsspecialist. Maar ook in alle voor publiek toegankelijke gebouwen zoals supermarkten, winkels en bibliotheken. Ook moet er op het perron en overal op het vliegveld weer een mondkapje gedragen worden.

Rutte sluit niet uit dat het hierbij blijft, op 12 november wordt er bekend gemaakt of er nog meer maatregelen bijkomen.

Hoe langer dit duurt en hoe vaker we te maken krijgen met weer een nieuwe golf, des te ingewikkelder wordt het om de regels te volgen." demissionair minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie

Boostervaccinatie

Vanaf december kunnen 80-plussers terecht bij de GGD om een boostervaccinatie te nemen bovenop de vaccins die zij al hebben gehad. Ook wordt gestart met het aanbieden van een extra vaccin aan alle inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met een eigen medische dienst. De bedoeling is om deze boosterprikken aan te bieden aan iedereen van boven de zestig. In januari worden mensen van tussen de zestig en tachtig jaar oud - van oud naar jong - opgeroepen om nog een prik te nemen.

De nieuwe maatregelen gaan op vrijdag in. (foto: ANP)

Coronacheckapp op de werkvloer

Ook wordt onderzocht of de coronacheckapp gebruikt kan worden op de werkvloer en in het hoger onderwijs en op het mbo. Om de QR-code op werk door te mogen voeren moet er echter een akkoord in de Tweede Kamer zijn, omdat de wet daarvoor aangepast moet worden. Het voorstel van demissionair minister Hugo de Jonge werd tot nu toe niet gesteund in de Kamer.

Eerder noemde demissionair minister De Jonge nieuwe coronamaatregelen al "onvermijdelijk". Tegen de NOS vertelde hij eerder vandaag dat nieuwe maatregelen altijd pijn doen, maar dat ze proberen die pijn zo eerlijk en evenwichtig mogelijk proberen te verdelen.