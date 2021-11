Festival Na de Strijd van start: 'Het leed ná de oorlog wordt vaak vergeten'

(foto: Stichting Valreep)

Stichting Valreep komt in plaats daarvan komend weekend - 4 tot en met 7 november - met een klein festival: Na de Strijd. Een klein beetje toevallig op de kop af 77 jaar nadat de Duitse commandant Daser zich in Middelburg overgaf aan de geallieerden. Het festival laat de strijd zien die ontstaat als de vrede getekend is.

Opgraven gesneuvelden

Een van de voorstellingen die wordt gespeeld tijdens het festival is Naar Vuurland. Het is gebaseerd op een boek van de Zeeuw Andreas Oosthoek, die in de jaren zestig tot een groepje Nederlandse dienstplichtigen behoorde dat belast was met het opgraven, identificeren en aan nabestaanden overdragen van stoffelijke overschotten van in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelden.

"Vaak wordt vergeten wat zich ook ná de oorlog nog allemaal aan leed heeft afgespeeld", zegt Rens Schot, die van het boek van Oosthoek een tekst voor de genoemde theatervoorstelling maakte.

Moeilijk vond hij het niet om het bronmateriaal om te zetten. "De ziel van het boek is leidend. Er zit een prachtige emotionele lijn in. Die gaf me weinig vrijheid. Ik moest volgen wat er in het boek staat. Andreas keek af en toe mee en praatte er met ons over."

'Prachtig boek'

Met ons bedoelt hij ook Bram Kwekkeboom, de acteur die de monoloog die het stuk geworden is voor zijn rekening neemt. "Het boek van Andreas is prachtig", zegt hij. "In het verhaal ben ik een man van 82 die terugkijkt op de dingen die hij toen moest doen. Met alle pijn, spijt en nostalgie van dien. Ik kan dat oproepen bij mezelf en hopelijk ook bij het publiek."

Beiden vinden dat dit soort verhalen verteld moeten blijven worden, ook al is de oorlog nog zo lang geleden. Schot: "Het is van belang omdat we ons niet realiseren dat we al heel lang geen oorlogssituatie kennen. Daar zouden we zuiniger op moeten zijn."

Donderdag 4 november gaat het festival van start. Kijk op de website van Stichting Valreep voor speeldata en kaartjes.

