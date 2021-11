Overleg gemeente en waterschap over fietspad zit muurvast: Reimerswaalse raad wil ultieme gesprekspoging

Andries Jumelet en Wilma Nelis bij de Oostelijke Kanaalweg in Vlake. (foto: Omroep Zeeland / SO De Bevelanden)

Het is een onmogelijke situatie voor Wilma Nelis, die al veertig jaar langs de Kanaalweg bij Vlake woont. Sinds enkele maanden kunnen zij en haar man niet meer per fiets hun huis bereiken. Fietsen langs de Kanaalweg is levensgevaarlijk sinds de weg is omgevormd tot autoweg. De weg en de dijk zijn eigendom van het waterschap maar die willen niet meewerken aan een oplossing, zegt Both.

Helft betalen voor nieuwe weg

"De aanleg van een nieuwe weg kost tienduizend euro. De weg is weliswaar geen eigendom van de gemeente maar het zijn wél onze inwoners. Daarom zijn we bereid de helft van de kosten op ons te nemen. Maar dan nog wil het Waterschap niet meewerken", zegt de wethouder.

Ultieme poging

De gemeenteraad geeft zich echter niet gewonnen. Een motie van de ChristenUnie, die het Reimerswaalse college oproept tot een ultieme gesprekspoging, kan rekenen op een raadsmeerderheid. Ook al ziet wethouder Both geen heil in verder overleg. De fracties van PvdA en CDA willen hoe dan ook een oplossing bereiken, en voeren een lobby bij hun partijgenoten in het waterschapsbestuur. Ook de SGP wil in gesprek blijven en steunt de motie van de ChristenUnie.

Hopen op snelle oplossing

Voor Wilma Nelis is het voorlopig nog afwachten geblazen: zij moet noodgedwongen met haar fiets de weg én de aangrenzende Kanaaldijk oversteken, om een achterliggend pad te bereiken. Ze is als toehoorder bij de raadsbijeenkomst aanwezig en heeft ook vooraf de raadsleden toegesproken. "Ik hoop dat er snel een oplossing komt", verzucht ze. "Dit is voor mij en mijn familie niet te doen."

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden