Paskal Jakobsen over nieuwe clubtour: "The boys are back in town"

BLØF tijdens een eerder optreden. (foto: ANP)

Ze zullen zichzelf niet roestig noemen, maar routine zit er niet meer in. Die routine ontbreekt zelfs, stelt Paskal Jakobsen aan de vooravond van hun nieuwe clubtour die zij deze avond aftrappen in Antwerpen. De band heeft de afgelopen paar maanden wel mondjesmaat gespeeld, een stuk of tien ontzettend fijne shows volgens de zanger. Maar ze hebben erg veel zin in de tournee. Jakobsen: "Het is erg fijn om een periode in te gaan waar we op tour zijn. Waar we echt aan het werk zijn met de band."

De kaartverkoop van de shows gaat goed, maar dat is niet van zelfspreken volgens Jakobsen. "Er is geen club in Nederland die een avond niks geboekt heeft staan. Het nationale aanbod is heel groot. Dus het is niet evident dat wij kaarten verkopen. We zijn er erg blij mee."

Nieuwe muziek

BLØF heeft afgelopen zomer een nieuwe EP uitgebracht, Polaroids_01, maar dat is niet hét thema van deze tournee. "The boys are back in town, we gaan weer op pad," en dat is het belangrijkste volgens Jakobsen.

Volgens hem gaan ze wel nummers van de EP spelen tijdens de tour, maar ook nieuwe muziek. Jakobsen: "We willen over een niet al te lange tijd, twee of drie weken, de nieuwe single gaan releasen. Dan is er weer nieuw werk en dat wil je dan ook weer spelen."

Luister hier het volledige gesprek met Paskal Jakobsen van BLØF terug.