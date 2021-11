Zeeuwse Adriënne moet branden in Australië blussen

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Adrienne werd vanmorgen wakker met het telefoontje dat er bij haar op het land brand is. Dat het op haar land is betekent dat zij het moet oplossen zonder bemoeienis van de overheid. Ze wil het vuur natuurlijk zo snel mogelijk blussen, dat betekent dat het flink aanpoten is. Helemaal omdat zij op dit moment alleen is. Adrienne: "Het gebeurt altijd als je alleen thuis bent. Ben zit hier 600 kilometer vandaan, dus die kan niks. Zo goed als kwaad als het kan machines daar naartoe aan het krijgen."

Een erg hectische dag in West-Australië dus. Zij hoopt dat de branden voor vrijdag allemaal geblust zijn. Vanmiddag legde zij op de radio uit hoe zo'n dag er dan uitziet voor haar.

Luister hier het hele gesprek terug met Adrienne in Australië