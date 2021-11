Goedemorgen! Waarschuwing mist, lerarentekort wordt erger en Wendy's blijft Wendy's

Vandaag de weg op en de provincie uit? Let dan op: het kan mistig zijn. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. In eerste instantie gold die waarschuwing ook voor onze provincie, maar later is die ingetrokken. Voor omliggende provincies geldt code geel tot 11.00 uur vanochtend.

Mondkapjes worden vanaf zaterdag weer verplicht op verschillende plekken zoals winkels en de coronacheckapp zul je op meer plekken moeten tonen. Het kabinet heeft gisteravond nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Alles nog eens teruglezen? Wij hebben de maatregelen voor je op een rij gezet.

Het dragen van mondkapjes wordt weer verplicht in winkels (foto: ANP)

Het lerarentekort wordt alleen maar groter. Dit jaar hebben minder studenten zich ingeschreven voor de pabo dan voorgaande jaren en er staat ook nog een pensioengolf in het onderwijs voor de deur. Krijgen we dan straks te maken met lege klaslokalen op Zeeuwse basisscholen? Vandaag lees je er meer over.

Een leeg klaslokaal (archieffoto) (foto: ANP)

Goed nieuws voor Snackbar Wendy's in Goes. De snackbar mag Wendy's blijven heten, heeft de rechtbank in Den Bosch gisteren beslist. De Zeeuwse Wendy's is al sinds de jaren 90 in gevecht met de Amerikaanse burgerketen Wendy's die graag vestigingen in de Benelux wil openen. Dat kan dus niet omdat de frituur de naam heeft vastgelegd in 1988.

Amerikaanse burgerketen Wendy's heeft zaak verloren tegen Goese snackbar (foto: ANP)

Het weer

De dag begint koud met temperaturen rond 3 graden. Plaatselijk zijn er wat mistbanken. Volgens onze weerman kunnen die vrij lang blijven. Vanmiddag neemt de kans op een regen- of hagelbui aan zee toe. Landinwaarts blijft het overwegend droog met zonnige perioden.