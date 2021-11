Mondkapjes terug in kapperszaak: 'Niet leuk, maar alles beter dan weer dicht'

Claudia Niesthoven (links) en Henny de Groot (foto: Omroep Zeeland)

Claudia baalt omdat het dragen van een mondkapje haar lichamelijke klachten geeft, zoals duizeligheid en hoofdpijn. Ze heeft daardoor al verschrikkelijke weken in het voorjaar achter de rug. "Maar het moet straks weer. Ik zal het doen hoor, want je kan het ook natuurlijk niet maken tegenover je klanten om het niet te doen."

'Nooit last van besmettingen'

Henny vraagt zich af of deze maatregelen überhaupt wel gaan helpen om het aantal coronagevallen terug te dringen. In hun zaak hebben ze de afgelopen anderhalf jaar nog nooit te maken gehad met besmettingen van klanten en personeel. Dat hoort ze ook niet van collega's in de buurt, zegt Henny.

In de kapperszaak gaat het de afgelopen dagen in ieder geval nergens anders meer over. En dat bevordert ook niet de sfeer. "En dan ben ik benieuwd of iedereen blijft komen", vertelt Henny. "Maar goed. Deze maatregel is in ieder geval beter dan helemaal sluiten."

Henny de Groot en Claudia Niesthoven over de mondkapjes

