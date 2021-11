Ophoging plan Perkpolder start in maart

Projectontwikkelaar Wim van den Abbeele van Waterzande op de plek waar de eerste huizen van plan Perkpolder moeten komen. (foto: Omroep Zeeland)

Om de partij grond te kunnen aanvoeren, is het nodig dat het haventje van Perkpolder, waar tot 2003 de veerboot Perkpolder-Kruiningen in- en uitvoer, wordt uitgebaggerd. Ook worden voorafgaand aan de werkzaamheden een aanlegsteiger en transportbanden aangelegd. De ophooggrond voor de 200 appartementen en woningen is afkomstig van de rechteroever van Antwerpen. Schone grond, dat is honderd procent zeker.

Stofoverlast

Wethouder René Ruissen vertelde de commissie Ruimte gisteren dat de aanvoer van de grond enkel op werkdagen zal gebeuren. Overlast is daarmee niet helemaal te voorkomen, maar blijft wel beperkt, denkt hij. Ruissen kon niet beloven dat het werk op warme dagen in de zomer helemaal wordt stilgelegd. Of het om natte grond gaat of om droge grond, die mogelijk stofoverlast kan veroorzaken, wist hij nog niet.

Woonwijk vijf jaar eerder klaar

Projectontwikkelaar Wim van den Abbeele van Waterzande, zoals het nieuwe dorp aan de Westerschelde gaat heten, is blij dat de keuze is gemaakt om het plan te versoberen en de geplande golfbaan te schrappen. Daardoor komt de woonwijk zeker vijf jaar eerder van de grond.

Aanvankelijk zou zeven miljoen kuub schone grond nodig zijn geweest om de hele polder op te hogen voor de realisatie van een golfbaan. Dat bleek niet haalbaar: de benodigde grond was lastig te krijgen, bovendien heel erg duur en het zou vijf tot zes jaar duren voordat een dergelijke hoeveelheid in de polder was gestort.

Juridische procedure

Zo lang hoeft de bouw van de 250 woningen en appartementen op het vroegere veerplein, een ander deel van het plan Perkpolder, zeker niet te duren, verwacht Van den Abbeele. De projectontwikkelaar is nog in afwachting van de Raad van State-uitspraak over de eerste fase van het bouwplan maar Van den Abbeele heeft goede hoop dat de juridische procedure in het voordeel van Waterzande uitpakt. Daarna kan de bouw van de eerste veertig appartementen en 45 woningen wat hem betreft, zo snel mogelijk beginnen.

Een impressie van de toekomstige woningen op het voormalige veerplein van Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

In tegenstelling tot wat sceptici beweren, merkt Van den Abbeele niet dat potentiële kopers afhaken door de berichten over de vervuiling van de dijk met thermisch gereinigde grond. "Integendeel! Een enkeling vraagt er wel naar, maar ik merk er niets van dat mensen ongerust zijn of zich door de negatieve publiciteit laten afschrikken." Wat de uitkomsten van de onderzoeken naar de aanpak van de vervuilde dijk ook zullen zijn, de woningen komen er ver genoeg vanaf te staan en de bouw kan dus gewoon doorgaan, verwacht hij.

Verkoop loopt voorspoedig

De voorverkoop die in juli startte en in oktober ook via makelaars wordt aangeboden, loopt ondertussen voorspoedig. Inmiddels is tachtig procent van de eerste twee appartementsgebouwen in optie genomen en is vijftig procent van de rijtjes- twee-onder-een-kap- en vrijstaande huizen verkocht. De kopers zijn niet alleen Belgen. "55 procent is Nederlander en 50 procent daarvan komt hier uit de streek."

Strandje blijft bereikbaar

Na aanleiding van de 'wensen en bedenkingen' die de gemeenteraad van Hulst in juni tegen het nieuwe masterplan had geuit, is nog eens extra gekeken naar de verkeersafwikkeling en parkeergelegenheid in het plan. Omwonenden en raadsleden waren bang dat bezoekers van het populaire strandje van Perkpolder dwars door de nieuwe woonwijk moeten rijden.

De woningen in Waterzande komen rond het voormalige veerplein te staan. (foto: Waterzande)

Volgens Van den Abbeele is goed geluisterd naar de wensen en wordt de toegangsweg verlegd. "Verkeer kan via de zeedijk het centrumgebied en de parkeerplaatsen bereiken. De Perkstraat wordt in elk geval geen toegangsweg", stelt hij vooral bewoners van het buurtschap Noordstraat gerust. "Deze is enkel bedoeld voor landbouwverkeer en fietsers."

Wel komt er aan het eind van de Perkstraat een groot parkeerterrein voor 200 auto's.

Eyecatcher

De Business Club Perkpolder - een groep ondernemers uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen die een economische impuls aan de streek wil geven - heeft onlangs een overeenkomst gesloten met Waterzande voor de invulling van een 'eyecatcher' op de kop van het veerplein. De Business Club gaat op zoek naar ondernemers die zich in het markante centrumgebouw willen vestigen. Gedacht wordt aan een restaurant, een bakker of kleine supermarkt.