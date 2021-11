Windpark Ze-Bra mag er komen als het aan de Reimerswaalse raad ligt

Reimerswaal geeft definitief groen licht voor windpark Ze-Bra. (foto: Pixabay)

Zelden is er zoveel te doen geweest over een windmolenpark als het Ze-Bra project, tussen Rilland en Ossendrecht op de grens van Zeeland en Brabant. De Zeeuwen in Reimerswaal zijn blij met de zestien windmolens, die een forse bijdrage leveren aan het Zeeuwse energieakkoord. Maar de Brabantse buren in Ossendrecht voeren fel protest. Toch stemt Reimerswaal definitief in met een zogeheten verklaring van geen bedenkingen.

Meegaan met transitie

Keuzes zijn er niet, vinden de meeste fracties. "We zullen mee moeten gaan met de energietransitie", zegt Ida Sinke van de VVD. Leefbaar Reimerswaal vindt dat de belangen van buurgemeente Woensdrecht voldoende zijn meegewogen. "Wij kunnen daarom hierin meegaan", zegt raadslid Smet.

Olaf Buteijn (CDA) snapt dat het voor omwonden niet fijn is om een windmolen in de buurt te krijgen. Maar de initiatiefnemers zouden voldoende financiële compensatie bieden. De SGP is weliswaar geen uitgesproken voorstander van windenergie in de gemeente, maar beseft wel dat Reimerswaal een plicht heeft. En stemt mee.

Kritiek ChristenUnie

Het enige kritische geluid komt van raadslid Huib Bouwman van ChristenUnie, die eerder al vraagtekens heeft geplaatst bij de milieueffecten van de molens van ruim 200 meter hoog. Zijn partij stemt tegen het plan en kan zich niet laten overtuigen door wethouder Both.

Bouwman vreest dat het project uiteindelijk zal stranden bij de Raad van State. PvdA-raadslid Sinke-Oele geeft nog een verklaring af: ze stemt vóór het plan maar heeft ook zorgen over milieu. Raadslid Marien Weststrate, die tevens waterschapsbestuurder is, onthoudt zich van stemming. Het voorstel is uiteindelijk aangenomen met dertien stemmen vóór en drie tegen.

Wethouder Both reageert op het raadsbesluit

