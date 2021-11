Zo reageren Zeeuwse ondernemers op de nieuwe coronamaatregelen

Stef Traas van het Bevrijdingsmuseum zal deze QR-codes vaker moeten scannen (foto: Omroep Zeeland)

Bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp zijn nog steeds stickers op de grond geplakt met de vraag aan bezoekers om anderhalve meter afstand te houden. Dat blijkt nu een goede keuze geweest, omdat nu weer geadviseerd wordt afstand te houden. Stef Traas heeft begrip voor de nieuwe maatregelen. "Het aantal besmettingen loopt op, we zullen er met z'n allen iets aan moeten doen. Wij vinden het geen probleem. We mogen tenminste openblijven, vorig jaar moesten we dicht.

Het museum zal de komende tijd vaker QR-codes moeten scannen. Stefa Traas van Bevrijdingsmuseum Zeeland: "Bezoekers moeten straks bij entree een QR-code laten scannen. Als het groen is laten we de bezoeker door." Traas is al bekend met de QR-codes, die scant hij al voor de bezoekers die een bakje koffie willen drinken. Voor een museumbezoek was het scannen van een code nog niet nodig.

Hoewel Traas zich kan vinden in de maatregelen, verwacht hij wel inkomsten mis te lopen. Vooral omdat er weer afstand gehouden moet worden. "De komende tijd zullen er wat groepen uitvallen." Hij heeft goede hoop dat de pijn van korte duur is. "Als iedereen zich gedraagt komende tijd, zijn we weer eerder van alle regels af."

Mensen van het Bevrijdingsmuseum zullen vaker codes moeten scannen

Dat er nu op meer plekken een QR-code getoond moet worden om binnen te komen, komt niet helemaal als een verrassing bij sportcentrum Laco in Zierikzee. Manager Angelique Baaij zag al aankomen dat ze meer moest gaan controleren. Dat gebeurt niet alleen in het zwembad, maar bijvoorbeeld ook in het fitnesscentrum dat bij het complex hoort.

Het complex zal bezoekers een bepaalde route laten lopen, zodat ze ergens de coronapas kunnen tonen. Baaij verwacht geen boze reacties, maar wel teleurstelling. "Mensen zijn al anderhalf jaar bezig met de regelgeving, over de hele wereld. Je zult een bepaalde groep hebben die een bewuste keuze heeft gemaakt om niet te vaccineren. Ik kan me voorstellen dat die mensen teleurgesteld gaan zijn."

Sportcentrum verwacht teleurstelling

Kappers moeten vanaf zaterdag weer een mondkapje dragen bij het knippen. Henny de Groot en Claudia Niesthoven van Perfect Hairstyling hadden het liever anders gezien, maar zijn wel blij dat de deuren openblijven.

