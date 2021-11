Een hommage aan het werk van Engel Reinhoudt: 'Want er zitten echt pareltjes bij'

Engel was al vanaf zijn jeugd geboeid door de Zeeuwse dialecten. Naast het schrijven van Zeeuwse liedjes, schreef hij korte verhalen in het Zeeuws, redigeerde hij verschillende Zeeuwse boekjes en werkte hij jaren mee aan de rubriek Streektaal van de PZC. "Het Zeeuws zat hem in het bloed", aldus Jan Priem, bestuurslid van de Stichting 't Kerkje van Ellesdiek.

Priem heeft, samen met een aantal andere vrijwilligers, de hommage voor Engel georganiseerd. "Engel was de grondlegger van de stichting en heeft het op de culturele kaart van Zeeland gezet. We wilden hem daarvoor op een mooie manier eren. Het was de bedoeling om het evenement in januari te organiseren rondom zijn geboortedag. Maar door corona kon dat toen niet doorgaan. We hebben toen gekozen voor deze datum, omdat het nu gecombineerd kan worden met de presentatie van het boek."

Tijdens de hommage treden muzikanten op die allemaal uit de streek komen, zoals Anja Kopmels, Kees Wondergem, Ron Moerman en Marco Goedegebure. Volgens Priem hoefden de muzikanten niet lang na te denken om mee te doen. "Ze voelden zich juist vereerd dat ze gevraagd werden, omdat ze allemaal wel op de een of andere manier een connectie hadden met Engel."

Daarnaast worden er ook een aantal verhalen voorgedragen die Engel ooit heeft geschreven. "En als kers op de taart vindt de presentatie plaats van het nieuwe boekje De spaerpot van het leven dat Engel heeft geschreven voordat hij vorig jaar overleed."

Engel Reinhoudt werd geboren op 26 januari 1946 in Wolphaartsdijk en overleed in 's-Heerenhoek op 11 juli 2020. Eén van zijn bekendste liedjes is 'Een bolus bie de koffie'. In 2013 is het boekje 'Nijntje aan Zee' van Dick Bruna door Reinhoudt vertaald in het Zeeuws onder de titel 'Nijntje an Zeê'.

Reinhoudt was ook de stimulator en voorzitter van de Stichting 't Kerkje van Ellesdiek, die de kerk in Ellewoutsdijk als culturele instelling exploiteert. In 2000 richtte hij er een centrum voor levensbeschouwing, cultuur en vriendschap op. Maandelijks vindt er ook een oecumenische dienst plaats met een voorganger die zich in een bepaalde streektaal uitdrukt.