Zeeuwen helemaal onderaan op Europese armoedeladder, en dat is positief

Pakket van Voedselbank de Bevelanden (foto: Omroep Zeeland)

Ter vergelijking: het Nederlandse gemiddelde is 2,1 procent. Noord- en Zuid-Holland en Drenthe scoren in ons land als hoogste op de mensen-met-materieel-gebrekladder. Drenthe gaat zelfs gebukt onder 3,4 procent.

Naar de laatste plaats gezakt

Jaarlijks vraagt Eurostat (het Europese CBS) aan alle lidstaten om de welvaart per regio te meten. Hoeveel mensen komen per provincie in de praktijk (zie kader) iets tekort? In 2019 stonden we nog op de zevende plaats van onderen, maar Zeeland is het afgelopen jaar naar de laatste plaats gezakt, waar we in het gezelschap zijn van de Zweedse regio Opper-Norrland.

Wat is ernstig materieel gebrek? In alle landen van de EU wordt dezelfde definitie aangehouden van 'ernstig materieel gebrek'. Uitgangspunt is dit lijstje van negen zaken die geld kosten: 1. Huur-, hypotheek- of nutsrekeningen, 2. Verwarming, 3. Onverwachte grote uitgaven, 4. Op vakantie gaan, 5. Regelmatig vlees(vervangers) eten, 6. Televisietoestel, 7. Wasmachine, 8. Auto, 9. Telefoon. Mensen die uit bovenstaand lijstje vier of meer dingen een jaar lang niet hebben of kunnen betalen, lijden in dat jaar ernstig materieel gebrek. Het gaat nadrukkelijk niet om vrije wil. Mensen die er zelf voor kiezen dit comfort niet te hebben worden niet meegeteld in deze statistiek.

In de praktijk gaat het in Zeeland om 1.890 mensen van 18 jaar en ouder met een dergelijk materieel gebrek. Het kan ook gaan om mensen met een gezin, maar de kinderen zijn in deze statistiek niet meegeteld.

Grieken staan op de hoogste tree

De Griekse regio Dytiki Ellada ('West-Griekenland') heeft met 25,6 procent de hoogste positie van Europa.