Doorstart PVV Zeeland na beroerde tijd vol ruzies

Fractievoorzitter Patrick van der Hoeff van de PVV in Terneuzen thuis in zijn tuin. (foto: Omroep Zeeland)

De PVV in Zeeland heeft een beroerde tijd achter de rug. De partij kwam na de Provinciale Statenverkiezingen van 2011 meteen met vijf zetels binnen. Inmiddels zit alleen fractievoorzitter Peter van Dijk er nog. De tweemansfractie in de gemeente Tholen is opgeheven. Wat overblijft is de vierkoppige fractie in Terneuzen, onder leiding van fractievoorzitter Patrick van der Hoeff.

Sociale thema's en Afghaanse vluchtelingen

Van der Hoeff zegt dat er binnen zijn fractie een goede sfeer heerst en dat iedereen zich opmaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. PVV-thema's in Terneuzen zijn ouderenzorg, veiligheid en armoedebestrijding. Maar de fractie verloochent de partijbeginselen niet.

"Andere fracties willen Afghaanse vluchtelingen opvangen in de gemeente. Wij zeggen: je kunt die mensen beter opvangen in veilige landen rond Afghanistan zelf. Laten we eerst onze eigen mensen huisvesten", aldus Van der Hoeff, doelend op de woningnood.

Van der Hoeff is vanuit de landelijke PVV gepolst, of hij wil overstappen naar Provinciale Staten om daar over anderhalf jaar fractievoorzitter Peter van Dijk op te volgen. Van Dijk stelt zich dan niet meer herkiesbaar, vanwege zijn leeftijd en zijn gezondheid. Van der Hoeff heeft nog geen beslissing genomen. "Ik heb een fulltime baan als bedrijfsleider in een supermarkt. Ik weet nog niet of dat te combineren is. Ook eerst maar eens overleggen met het thuisfront."

Concurrentie van Forum

Met Van der Hoeff zou de PVV in de Staten een nieuwe start maken. De partij is gedecimeerd door de opkomst van Forum voor Democratie. De PVV haalde bij de laatste Statenverkiezingen in 2019 twee zetels, tegenover vijf zetels voor Forum. Voor de PVV bleven alleen fractievoorzitter Peter van Dijk en Statenlid Vincent Bosch over. Na een interne ruzie stapte uiteindelijk ook Bosch uit de PVV.

Bosch en Van Dijk willen geen commentaar meer geven op de gebeurtenissen. Ook Patrick van der Hoeff wil de affaire laten rusten. Hij zette destijds wel zijn handtekening onder een Manifest van Wantrouwen tegen Peter van Dijk, waar hij nog steeds achter staat. "Maar het heeft geen zin om ouwe koeien uit de sloot te halen. Ik richt me nu liever op de komende gemeenteraadsverkiezingen."