Schrikbeeld van lege klaslokalen door lerarentekort komt steeds dichterbij

Het is dus een vicieuze cirkel, die het schrikbeeld van lege klaslokalen op de Zeeuwse basisscholen wel érg dichtbij brengt. Vanwege het lerarentekort zitten de scholen te springen om de onderwijsassistenten die van de mbo komen, om zo de ontstane gaten te dichten en de bestaande docenten te ondersteunen. Maar doordat de mbo'ers meteen aan de slag gaan, stromen er minder door naar de pabo. Waardoor datzelfde lerarentekort op termijn dus nóg groter wordt.

Flexibele deeltijdopleiding

Om het tij te keren zet de Zeeuwse pabo volgens Rinke Dellebeke van de HZ alles op alles om de uitstroom van docenten op peil te houden. "We starten in september met een flexibele deeltijdopleiding en we hopen dat daardoor meer mensen die in het onderwijs werken, maar nog niet bevoegd zijn als basisschooldocent, de overstap maken."

Ook zijn er meer mbo'ers doorgestroomd naar een opleiding tot pedagogisch medewerker dan andere jaren. "Voor hen is er een verkort vervolgtraject waarmee ze binnen twee jaar alsnog hun bevoegdheid kunnen halen. En ook voor andere onderwijsprofessionals zijn er verkorte trajecten mogelijk."

Andere routes

Mede vanwege die verkorte trajecten en de deeltijdopleiding hoopt Dellebeke dat de uitstroom richting de basisscholen op de wat langere termijn gelijk blijft. "Ik vermoed dat door al die andere routes die we nu aanbieden er over vier of vijf jaar alsnog ongeveer evenveel basisschooldocenten uitstromen als nu."

Het piept en het kraakt, alles wordt nu net overeind gehouden." Rinke Dellebeke, HZ (pabo)

Toch is daarmee het probleem niet opgelost. Want de komende jaren gaan er honderden docenten met pensioen. Het gaat om het equivalent van zo'n honderd voltijdsbanen (fte) per jaar. Dat terwijl er maar zo'n vijftig fte aan basisschooldocenten per jaar afstudeert aan de pabo in Vlissingen. Er gaan dus twee keer zoveel docenten met pensioen dan er van de pabo komen.

Lege klaslokalen

Er is nu al een tekort, zegt Dellebeke. En dat tekort wordt volgens haar de komende jaren alleen maar groter. "Het piept en het kraakt, alles wordt nu nog net overeind gehouden. Maar als er iemand ziek wordt of er komt inderdaad een griepgolf aan, zoals wordt verwacht, dan komen we al in de problemen." Met andere woorden: het schrikbeeld van lege klaslokalen, omdat er niemand meer is om voor de klas te staan, is waarschijnlijk dichterbij dan gedacht.

Dit is het schrikbeeld voor Zeeuwse basisscholen: lege klaslokalen door het lerarentekort (foto: Omroep Zeeland)

"We doen ons best om zoveel mogelijk basisschooldocenten en andere onderwijsprofessionals de markt op te krijgen, maar dat alleen is inderdaad op termijn niet genoeg", beaamt Dellebeke. "We zullen ook moeten kijken naar andere manieren om het onderwijs vorm te geven."

Teleurstellend

Met dat oplopende lerarentekort is het voor de koepel van Zeeuwse basisscholen, de CPOZ, teleurstellend dat het aantal aanmeldingen op de pabo dit jaar lager is dan voorgaande jaren. Ellen de Neef van de CPOZ vindt het dan ook hoog tijd om te kijken naar andere vormen van onderwijs, om dat oplopende tekort het hoofd te bieden.

"Bijvoorbeeld door een docent en een pedagogisch medewerker samen voor een grotere groep te zetten." Maar daarvoor moeten wel de regels worden aangepast, want dat is nu nog niet toegestaan. De Neef hoopt dan ook op meer flexibiliteit vanuit de overheid en de onderwijsinspectie. "Daar moeten we ook voor gaan lobbyen bij de overheid. Want als we die ruimte niet krijgen dan denk ik dat het een heel groot probleem wordt."

'Vloeibaar'

Tegelijkertijd verwacht De Neef dat er meer mogelijk wordt naarmate het tekort nijpender wordt. "Ze zien ook dat dit tekort eraan komt. En als zoiets op je afkomt en het is overmacht, dat hebben we ook gemerkt met corona, dan... wat zeggen ze dan ook alweer? Onder druk wordt alles vloeibaar. Ik denk dat dat het zo zal zijn, of zal moeten zijn."

