Nachtvlinders spotten is makkelijker dan je denkt, Seth (13) legt uit waarom

Seth Walhout (foto: Marcel Klootwijk)

Seth spot inmiddels al vier jaar dag- en nachtvlinders en weet haast niet meer hoe zijn passie is ontstaan. "Ik vond het altijd leuk om naar vlinders te kijken. Dan ga je er vanzelf mee beginnen." Wie denkt dat je diep in de nacht met een zaklamp in de weer moet zijn om de gevleugelde dieren te spotten heeft het mis, legt Seth uit. "Je kan ook een val zetten. Dat is een bak, daar hang je een lamp boven en dan komen de vlinders in die bak te zitten." De vlinders die Seth spot, zet hij op waarneming.nl. Inmiddels staat de teller voor Seth op ongeveer 780 nachtvlinders.

'Het is een soort Sinterklaas'

Klootwijk denkt dat het voor veel mensen interessant kan zijn om nachtvlinders te spotten, omdat het zo makkelijk is. "Het is vrij passief, je doet 's avonds de stekker in het stopcontact, zet de lamp aan en je kijkt wat erin zit." Het gemak waarmee je de vlinders in de val kan lokken, zorgt bij hem voor spanning. "Je weet nooit wat je gaat zien, er kunnen zomaar twee of drie prachtige vlinders in je val zitten. 's Ochtends je val uitpakken is een soort Sinterklaas: je wordt wakker, loopt naar je bak en kijkt wat erin zit. Het is elke ochtend anders."

In Zeeland zijn de afgelopen tijd bijzondere nachtvlinders waargenomen. Zo werd afgelopen zomer de gevlamde grasuil gespot in de buurt van Biervliet en niet lang geleden dook de agaatlichtmot op in de Clingse bossen. Toch wil dat volgens Klootwijk niet zeggen dat die soorten er nooit zaten. "Het heeft er ook mee te maken dat meer mensen naar nachtvlinders gaan kijken en dat ook op nieuwe plekken doen. Dan ontdek je automatisch meer." Daarnaast speelt ook de klimaatverandering volgens Klootwijk een rol. Zuidelijke soorten komen daardoor deze kant op.

De hobby gaat voor Klootwijk nooit vervelen, omdat er altijd weer nieuwe soorten gezien kunnen worden. "Er zijn 1.500 soorten nachtvlinders in Zeeland, tegen 35 soorten dagvlinders, daarom is het super interessant." Daarnaast zegt het ook iets over de omgeving, legt hij uit. "Ieder soort is vrij specifiek: welk voedsel ze eten, welke waadplant ze gebruiken om eitjes af te zetten en waar rupsen van eten. Het zegt ontzettend veel over een gebied."

Onderzoek in Oranjezon

In Oranjezon werken Seth en Klootwijk mee aan een onderzoek. "In Oranjezon is een nulmeting. Het hele jaar wordt daar op vaste plekken onderzoek gedaan. Die onderzoeken willen we herhalen om te kijken of er verandering in populatie te zien is." Dat Oranjezon als onderzoeksgebied is gekozen, is vooral praktisch. "Voor degenen die het onderzoek uitvoeren is het dichtbij en er is een vaste stroombron.

Marcel Klootwijk en Seth Walhout over nachtvlinders