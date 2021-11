QR-codes controleren bij het voetbal is 'onhaalbaar' en 'ongelofelijk ingewikkeld'

(foto: Omroep Zeeland)

Bij de voetbalclubs is het nieuws hard aangekomen. "Wij moeten het nog laten inwerken. Er komt heel veel op ons af", reageert Adrie Bal van S.V. Apollo '69 in 's-Gravenpolder. Het vinden van vrijwilligers die de QR-codes gaan controleren, zal moeilijk worden, voorspelt hij. "Je vraagt nogal wat van iemand. Je wilt vrijwilligers die goud waard zijn niet confronteren met onaangename situaties en discussies. Zeker bij een vereniging waar alles op een vrijwillige basis gaat."

Verschrikkelijk moeilijk

Op de velden van Zeelandia Middelburg hangt woensdagmiddag nog een serene rust. Toch is de sfeer binnen de club behoorlijk gespannen. "We hebben nog geen idee hoe we dat gaan aanpakken. Het is ongelofelijk complex allemaal," aldus voorzitter Dick Anbeek. "Er zijn meerdere in- en uitgangen, dus er moeten zeker drie controleurs de hele dag langs het veld staan. Dat wordt verschrikkelijk moeilijk."

Niet alleen de toeschouwers, maar ook het controleren van de spelersgroepen wordt lastig. "We weten niet wie er ongevaccineerd zijn. Het is superingewikkeld." Net als S.V. Apollo '69 wacht ook Zeelandia het Kamerdebat over de coronamaatregelen af, dat aan het einde van de middag nog in volle gang is. "Daarna gaan we als bestuur een knoop doorhakken en alles organiseren. Het wordt allemaal heel kort dag."

Ook een bestuurslid van een andere Zeeuwse voetbalclub denkt dat het controleren van een QR-code niet haalbaar is." Als je als vrijwilliger je eigen vriend moet weigeren op het sportcomplex, kan de sfeer gespannen worden. En als je een elftal hebt waar een paar spelers niet gevaccineerd zijn, wordt er dus gewoon niet gevoetbald. Dat wordt een puinhoop."

'We moeten corona terugdringen, maar dit is een bijzondere maatregel'

Dick Anbeek van Zeelandia Middelburg hoopt dat de regels nog worden aangepast. "Ik heb er alle begrip voor dat er maatregelen worden genomen, dat we corona moeten terugdringen met z'n allen. Maar als club vinden we dit een heel bijzondere maatregel. Er staan geen duizenden mensen en alle mensen worden zeer verspreid over het terrein in de buitenlucht."

