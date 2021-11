Spijt over uiteenvallen van Zeeuwse PVV

Voormalig PVV-Statenlid Roland de Wit is teleurgesteld over uiteenvallen van zijn partij in Zeeland. (foto: Omroep Zeeland)

Roland de Wit ziet de teloorgang van de PVV in de Staten van Zeeland met lede ogen aan. De partij kwam voor het eerst in 2011 in het Zeeuwse provinciebestuur; meteen met vijf Statenleden.. Nu zit er nog maar één PVV-er; Peter van Dijk. Oorzaak: concurrentie van Forum voor Democratie en interne ruzies.

Gesjoemel met fractiegeld

De provinciale fractie had na de Statenverkiezingen van 2018 twee zetels over. Die gingen naar fractievoorzitter Peter van Dijk en 'coming man' Vincent Bosch uit Tholen. Maar de fractie viel uit elkaar, nadat Bosch en andere Zeeuwse PVV'ers fractievoorzitter Van Dijk beschuldigden van gesjoemel met fractiegeld.

Roland de Wit was een van de ondertekenaars van een Manifest van Wantrouwen tegen Peter van Dijk. De fractievoorzitter werd niet alleen beschuldigd van financieel gesjoemel; ook werd hem verweten dat hij zijn vrouw als fractiemedewerker zou laten werken, tegen de wil van de anderen.

Een onderzoek van KPMG wees uit dat er inderdaad sprake is geweest van malversaties, onder meer met een rekening van 800 euro die onterecht is ingediend bij de provincie. Toch zijn De Wit en andere ondertekenaars van het Manifest nog altijd verbolgen over de uitkomst van het onderzoek. Daarin werden alle uitgaven onder de honderd euro buiten beschouwing gelaten. Maar volgens de ondertekenaars van het Manifest ging het juist om al die kleine bedragen bij elkaar opgeteld.

Andere betrokkenen bij het verhaal, Peter van Dijk en het vertrokken Statenlid Vincent Bosch die ook voor de PVV in de Thoolse raad zat, willen geen commentaar geven en niet meer terugblikken.

'Als los zand door je handen'

De Wit wil wel terugblikken en zegt nog steeds achter zijn handtekening te staan onder de aanklacht tegen Van Dijk. Maar hij vindt het jammer dat de Zeeuwse PVV door de affaire uit elkaar is gevallen. "Je ziel en zaligheid heb je erin gestoken zeven jaar lang, en opeens zakt het als los zand door je handen. Zeker als het gepaard gaat met ruzies en rechtszaken. Dat leidt alleen maar tot verliezers."

Peter van Dijk heeft een zaak aangespannen tegen De Wit en Vincent Bosch wegens smaad. De Wit wil niet veel kwijt over de lopende zaak. "Ik verdring het gewoon een beetje, het is zonde van mijn tijd."