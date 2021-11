Scoutinggebouw Jagertje Hulst plat voor nieuwbouw

Voorzitter Peter van de Kerkhove hoopt dat de gemeenteraad van Hulst ja zegt tegen nieuwbouw scoutinggebouw (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel het vier hectare grote scoutingterrein met z'n oude eikenbomen in alle herfstkleuren momenteel op z'n mooist is, en de vrolijke verfkleuren buiten en binnen van de muren spatten, heeft het gebouw zelf zijn beste tijd gehad.

De bijna negentigjarige vereniging zit sinds 1957 in het voormalige woonhuis, aan de Zoutestraat, langs de weg naar Zandberg. Wekelijks komen bijna driehonderd kinderen en jongeren er voor hun activiteiten en kampen. In de loop der jaren is het pand aan de achterkant uitgebreid met barakken en steeds een beetje aangepast aan de tijd, bijvoorbeeld met dubbel glas of een andere keuken.

Maar inmiddels zijn de mogelijkheden om het gebouw verder te verbeteren uitgeput, en voldoen lapmiddelen niet meer, stelt voorzitter Peter van de Kerkhove van het stichtingsbestuur dat over het terrein en het gebouw gaat. Want erg toegankelijk - ook voor de speltak voor kinderen en jongeren met een beperking - is en wordt het huidige gebouw niet. Zo is de keuken door een flinke afstap niet echt rolstoelvriendelijk. En duurzaam of energiezuinig is het buitencentrum al helemáál niet. De stookkosten zijn aanzienlijk.

Sloop enige optie

Daarbij komt dat het dak en de muren vol asbest zitten. Dat asbest levert geen gevaar op voor de kinderen, verzekert Van de Kerkhove, maar moet er toch eens uit. Volgens hem is sloop de enige optie. Daarom is het bestuur al een tijdje in overleg met de gemeente Hulst over vervangende nieuwbouw. "We steken ook zelf de handen uit de mouwen en zoeken nog naar sponsors, maar we hebben een bijdrage van de gemeente hard nodig."

Elfde van de elfde

Het college is bereid om 1,2 miljoen euro in de begroting voor 2022 op te nemen voor het nieuwe scoutinggebouw. Daar is Peter van de Kerkhove heel blij mee, maar hij durft pas echt te juichen als ook de raad op 11 november akkoord gaat.

Dan kan het scoutingbestuur verder met een architect en een aannemer en kan ook de zoektocht naar tijdelijke huisvesting beginnen. "Liefst op het eigen terrein, want onze activiteiten moeten hoe dan ook, elke week doorgaan", stelt hij. Hoe het nieuwe gebouw eruit moet komen te zien? "Een degelijk gebouw, dat tegen een stootje kan. Energieneutraal, toegankelijk voor iedereen, dat in de omgeving past. Dus wat ons betreft niet met stalen damwanden of zo, maar natuurlijke materialen als hout."