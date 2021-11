Lange rijen voor coronaprikbus in Terneuzen: 'Iedereen wil natuurlijk naar Vestrock!'

Ondanks kou en regen, wordt er toch gelachen in de rij voor de prikbus (foto: Omroep Zeeland)

"Wij behoren allebei tot de risicogroep", vertellen twee dames die onder een GGD-paraplu in de rij staan te wachten. "Daarom komen we vandaag voor onze derde prik." Dat het begint te spetteren - wachtenden moeten zich namelijk in een rij voor de prikbus opstellen - daar geven de dames niet om en de gezelligheid zit er goed in.

"We proberen het gezellig te houden", zeggen ze lachend. "Daarnaast zijn we ook blij om te zien hoeveel jonge mensen zich alsnog laten vaccineren. Voor ons als risicogroep is dat fijn, maar ook voor henzelf. Het is namelijk Vestrock dit weekend en daar wil iedereen natuurlijk naartoe!"

De rijen zijn lang voor de prikstraat in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

"Ik sta in de rij omdat ik gewoon wil kunnen voetballen zonder dat ik mezelf eerst elke keer moet testen", geeft een man toe terwijl hij een stap de bus in neemt. "Bij de persconferentie werden natuurlijk weer strengere maatregelen aangekondigd, dus ik vond het nu wel tijd."

'Vandaag zitten we al op tweehonderd'

Niek van Dijke van de GGD staat in de bus klaar om de mensen op te vangen. "We hebben het enorm druk vandaag, we hebben zelfs al nieuwe vaccinaties moeten halen. Normaal gesproken komen er hier zo'n honderd mensen op een dag. Vandaag zitten we al op tweehonderd. Dus het is gewoon heel druk."

Waar dat dan aan kan liggen, weet Van Dijke niet. "Het zou natuurlijk te maken kunnen hebben met de strengere maatregelen die bij de persconferentie zijn aangekondigd. Maar in Terneuzen is het altijd wel heel druk, dus ik durf het niet te zeggen."