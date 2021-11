Schouwen-Duiveland bouwt voor de dikke en de smalle beurs

Veel waterpartijen en groen in uitbreidingsplannen voor Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe plannen voor de uitbreiding van Noorderpolder vervangen een stedenbouwkundig plan van vijftien jaar geleden, dat door marktontwikkelingen is achterhaald. "In het oude plan waren te veel twee-onder-een-kappers voorzien en er was te weinig groen", zegt wethouder Daniël Joppe. "Bovendien bestaat tegenwoordig behoefte aan een meer gevarieerd aanbod, zoals levensloopbestendige woningen en woonruimtes voor een- en tweepersoonshuishoudens."

Niet voor de smalle beurs

De nieuwe plannen kenmerken zich behalve door veel groen ook door veel water. De woningen worden in clusters gebouwd, die met elkaar worden verbonden door een slingerende weg. De rechttoe rechtaan-inrichting is verdwenen.

De verkoopprijzen zijn nog niet bekend. Duidelijk is wel dat Veld 3, 4 en Waterveld zoals de nieuwe buurten voorlopig heten, niet bestemd zijn voor de smalle beurs. De gemeente mikt met de uitbreiding dan ook op nieuwe bewoners van buiten het eiland en doorstromers op de lokale markt, dus mensen die de overwaarde van hun huidige woning kunnen verzilveren.

De uitbreiding wordt veel minder rechttoe rechtaan dan de bestaande bebouwing van Noorderpolder (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Joppe ontkent dat de gemeente geen oog zou hebben voor starters. "We moeten de doorstroming op de huizenmarkt weer op gang krijgen. Dat is ook in het belang van inwoners die voor het eerst een eigen woning willen kopen. Als mensen verhuizen naar de uitbreiding van Noorderpolder komt er elders weer woonruimte vrij voor starters."

Starterswoningen van twee ton

Daarnaast werkt Schouwen-Duiveland volgens Joppe aan wat hij noemt 'concepten' verspreid over het eiland, voor de bouw van woningen van ruim twee ton. "We praten over grond van de gemeente en daardoor kunnen we in het overleg met projectontwikkelaars veel meer sturen op prijs." De CDA-wethouder hoopt zijn plannen voor betaalbare starterswoningen nog voor het eind van het jaar te kunnen presenteren.

De uitbreidingsplannen voor Noorderpolder gaan binnenkort de inspraakprocedure in. Als alles meezit, kunnen de bouwvakkers eind volgend jaar aan de slag. De bouw vindt in etappes plaats en zal uiterlijk in 2033 zijn afgerond.

Wethouder Joppe over de nieuwe woningen