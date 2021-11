Zeeland vanaf vandaag donkerrood op Europese coronakaart

Het aantal positieve tests is de laatste weken flink toegenomen (foto: ANP)

Naast Zeeland gaan er vier andere provincies naar het hoogste waarschuwingsniveau: Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Dat werd zondag al bekendgemaakt, maar vanaf vandaag gaat het nieuwe waarschuwingsniveau daadwerkelijk in. Het is voor het eerst sinds eind juli dat Nederlandse provincies op het hoogste risiconiveau komen te staan. Begin oktober was Nederland nog helemaal oranje, het een na laagste niveau.

De kaart wordt vastgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, bij die organisatie is ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangesloten. Gekeken wordt naar het aantal en het percentage positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken.

Van de donkerrode provincies is Limburg de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken zijn daar meer dan 7.800 mensen positief getest. Omgerekend gaat het om 703 bevestigde besmettingen op elke 100.000 Limburgers. In Zeeland gaat het om 534 besmettingen op 100.000 inwoners.

Wat betekent het?

Landen zouden op basis van de Europese coronakaart kunnen besluiten om de regels voor reizigers uit andere landen aan te scherpen. De kaart geldt niet als officieel reisadvies en is niet bindend, maar wordt wel gebruikt om te bepalen of extra coronamaatregelen voor Nederlandse toeristen nodig zijn.

Zo kan Duitsland Nederland dan bijvoorbeeld aanmerken als 'Hochrisikogebiet'. In dat geval moeten mensen die in ons land zijn geweest voor vertrek hun komst melden bij de Duitse overheid. Daarnaast moeten ze aantonen gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus, dat ze onlangs negatief getest zijn of net hersteld zijn van een besmetting.