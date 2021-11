Ruben (12) blaast zichzelf naar aanmoedigingsprijs

Ruben Oele uit Kapelle (foto: Streekomroep De Bevelanden)

In de hoop op een finaleplaats op het prestigieuze Prinses Christina Jazz Concours zond Ruben een video in waarin hij het standaardnummer Nardis van Miles Davis speelt. Die keuze was niet zo verwonderlijk. Zijn moeder en zus spelen dwarsfluit en zijn vader speelt gitaar. Ruben buigt zich samen met zijn vader geregeld over jazzmuziek. De stukken die ze van Davis spelen vindt hij het leukst. Ook heeft hij Nardis gespeeld voor het examen van de muziekschool.

Het Prinses Christina Jazz Concours is een muziekwedstrijd, waaraan jongeren van 12 tot 21 jaar kunnen meedoen. De winnaars van de finale kunnen mooie prijzen winnen, zoals een studiereis naar New York, een optreden op Radio 2, een opnametraject via New Amsterdam Jazz en een masterclass bij een jazzmuzikant naar keuze. De eindronde vindt op 14 november plaats in het Bimhuis, een internationaal vermaard jazzpodium.

Genoeg voor een plek in de finale was het niet, maar zijn inzending brengt hem uiteindelijk wel naar het prestigieuze concours waar hij de aanmoedingsprijs in ontvangst mag nemen. En wie weet zorgt de aanmoediging er uiteindelijk voor dat hij in de toekomst nog mag schitteren in de finale.