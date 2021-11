Dit weekend gaat het los op de schapenwei bij Hulst

Vanwege corona zijn er een stuk minder festivalgangers welkom dan gebruikelijk. "We mogen per dag vijfduizend bezoekers op het terrein ontvangen, terwijl we de afgelopen edities gemiddeld vijfentwintigduizend kaarten verkochten", vertelt Tom van den Manacker van de organisatie. Toch is hij zeer tevreden over het resultaat: "We hebben een mooie schuur en tenten, wat het lekker knus maakt. Ik verwacht dat het een gezellige boel gaat worden."

Livemuziek gemist

Dominque Apers is tot nu toe bij elke editie van het festival geweest en verheugt zich enorm op aankomend weekend. "Ik heb er anderhalf jaar naar uitgekeken en beluister altijd de muziek van tevoren van de artiesten die komen", vertelt hij. "Vooral de livemuziek heb ik gemist en het samenzijn met vrienden. Vestrock is het festival waar de vriendschap gevierd kan worden, het is voor mij ook een soort reünie."

Organisatoren Angela Samijn en Tom van den Manacker zijn blij dat Vestrock dit jaar door kan gaan (foto: Omroep Zeeland)

Omdat iedereen volgens de organisatie recht heeft op een leuk feestje, is er bij de ingang een testen voor toegang-locatie opgezet. Normaal gesproken is de testlocatie in Terneuzen het dichtst in de buurt, maar om de drempel voor potentiële bezoekers te verlagen is voor een eigen testlocatie gekozen. De test is geheel gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Hiervoor moet van tevoren een afspraak worden gemaakt via de website van Vestrock.

Als de kippen bij

Apers hoeft in ieder geval geen gebruik te maken van deze service want hij heeft de QR-codes al geruime tijd op zijn telefoon staan: "Bij de ingang wordt hierop gecontroleerd dus die had ik ruim van tevoren in orde. Toen ik hoorde dat er dit najaar een kleinschalige editie van het festival zou plaatsvinden heb ik meteen dezelfde dag kaarten besteld."

De Barn

Als eerste bezoeker mocht hij een kijkje nemen in het nieuwe decorstuk; 'de Barn.' "Het is een mooie schuur met balustrades waar publiek op kan staan. Het doet me denken aan Paradiso en ik weet zeker dat het dak eraf gaat", aldus Apers.

Vestrock-fan Domique Apers heeft de QR-code al paraat op zijn telefoon (foto: Omroep Zeeland)

In eerste instantie zou Vestrock Downtown op de Markt in Hulst worden georganiseerd, maar omdat het centrum op de schop ligt was dit lastig te regelen met leveranciers. "Het gebruikelijke eiland Buitenvest was ook niet ter beschikking omdat we daar van nul moesten opbouwen en we daar geen tijd voor hadden. Vandaar dat er gekozen is voor de Schapenwei", zegt Van den Manacker.

Voor herhaling vatbaar

De organisatie wacht af hoe het publiek dit weekend reageert op het festival en daarna beslissen ze of het voor herhaling vatbaar is. "Het liefst organiseren we volgend jaar gewoon weer het normale Vestrock, maar als het publiek enthousiast is over deze editie kunnen we het wellicht naast het gebruikelijke festival organiseren. Wie weet smaakt het naar meer", aldus Van den Manacker.