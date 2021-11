Test geslaagd: rode knipperende lichten windmolens Krammer gaan 's nachts uit

Windpark Krammer (foto: ANP)

De afgelopen weken is nieuwe verlichting en detectieapparatuur op de windmolens geplaatst. Het systeem is vervolgens met een drone getest. Die test is geslaagd. Het zal 's nachts trouwens niet continu pikkedonker zijn bij de windmolens. Als er een vliegtuig in de buurt komt, gaan de lampen op de turbines automatisch aan.

Nog een laatste vliegtest

Naar verwachting worden de lichten over enkele weken 's nachts gedoofd. Krammer meldt dat er nog een laatste vliegtest wordt gedaan. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekijkt vervolgens resultaten van de test. Als er dan geen belemmeringen zijn, kunnen de lampen 's nachts zoveel mogelijk uit.

Krammer is al langer bezig om te kijken of de lichten 's nachts uit kunnen. Zo werden er in 2018 al proeven gedaan. Uiteindelijk heeft het park ervoor gekozen om gebruik te maken van transpondertechniek.

Een transponder zendt daarbij voortdurend een signaal uit en een ontvanger op een windturbine vangt dat signaal op. Dat systeem is alleen veilig als vliegtuigen en helikopters die in het donker vliegen uitgerust zijn met een transponder. Die transponderplicht is sinds 1 oktober van kracht. Volgens Krammer was dat de laatste stap die nodig was om het systeem in Nederland toe te kunnen passen.

Ook andere exploitanten van windmolenparken willen de rode lichten doven als dat veilig blijkt te kunnen, zeiden ze twee weken geleden tegen Omroep Zeeland.

