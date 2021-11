'Zo goed als Badr', Vlissings kickbokstalent Rayaan (14) gaat voor wereldtop

Rayaan probeert ieder moment dat hij kan, te trainen. "Als hij een tussenuurtje heeft, belt of appt hij me", vertelt trainer Khaled Zarin. Iedere training trekt Zarin de beschermstukken aan en verwacht hij dat Rayaan zich niet inhoudt.

Harde stoten

Het gaat er hard aan toe tijdens die sessies. "Het zijn harde stoten, harde trappen, maar dat moet ook", vindt Zarin. "Het moet steeds harder, want dat betekent dat hij steeds een hoger niveau bereikt."

Rayaan Harrout wil de absolute wereldtop bereiken. (foto: Omroep Zeeland)

Voor Rayaan is de gym een heerlijke plek om met zijn sport bezig te zijn. En het is een goede uitlaatklep. Begrijpelijk dus dat de lockdown veel met Rayaan deed. "Die periode viel me niet mee, want ik ging van keihard trainen, naar alles dicht, alles weg."

Depressie

In eerste instantie niet zo erg, vond Rayaan, maar hoe langer de lockdown duurde, hoe zwaarder het voor hem werd. "Op een gegeven moment kan je je agressie niet meer kwijt in de gym. Dan kom je in een soort depressie terecht. Ik was er helemaal stil van." En de online lessen voor school waren ook geen succes. Rayaan haakte af. "Dat zijn fouten die ik beging. Gelukkig heb ik het kunnen oppakken, school en het kickboksen."

Kickbokstalent Rayaan Harrout uit Vlissingen heeft het in zich op de wereldtop te halen. (foto: Omroep Zeeland)

En dus is de blik weer op de toekomst gericht. Het plan om de wereld te veroveren, ligt klaar. "Als hij 18 is, willen we meteen overstappen naar de B-klasse", legt trainer Zarin uit. "Dan slaan we eigenlijk twee klassen over. Na een paar wedstrijden in de B kan hij gewoon in de A vechten. Dat is de weg die we hebben gekozen."

'Badr' en 'Rico'

Rayaan, en ook de mensen om hem heen, twijfelen niet aan het slagen van het plan. Ze gaan er zonder meer van uit dat 'Rayaan' over een paar jaar net zo'n begrip is als 'Badr' en 'Rico'.