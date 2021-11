Corona zet streep door Hoek - DVS'33; doorgaan GOES onzeker

Beeld uit de wedstrijd tussen Hoek en DVS'33 in december 2019 (foto: Orange Pictures)

Het bestuur van Hoek laat weten dat het duel van de Zeeuws-Vlaamse ploeg afgelast is vanwege corona. "In verband met de AVG-wet doen wij hier verder geen uitspraken over, maar de wedstrijd is afgelast", zo laat Hoek-voorzitter Art van der Staal weten.

GOES overlegt nog met de KNVB of het uitduel tegen ACV in Assen door kan gaan omdat er een coronabesmetting binnen de selectie van GOES is. "De training van vanavond is afgelast en ik wil verder geen enkel risico nemen hierin", meldt trainer Kevin Hollander. "Voor de wedstrijd van zaterdag overleggen we nog met de KNVB", aldus de trainer.