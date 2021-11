Nog maar de vraag of drugszaak verdachte havenmedewerkers in januari behandeld kan worden

Op 1 juli 2020 viel de politie op verschillende plekken binnen. (foto: HV Zeeland)

Ook moeten de getuigen nog gehoord worden. Dat kan pas nadat de advocaten inzage hebben gekregen in de vele onderschepte chatberichten. En daar zit de bottleneck. Het Nederlands Forensisch Instituut zit tot over z'n oren in het werk en kan alle aanvragen niet aan. Het is dus de vraag wanneer de verdediging de chatgesprekken van hun cliënten, dat als bewijs dient voor het Openbaar Ministerie, kunnen inzien.

EncroChat

Daarnaast moet de rechtbank ook nog een beslissing nemen over aanvullende onderzoekswensen vanuit de verdediging als het gaat om inzage in bepaalde berichten uit EncroChat.

Eén datum zeker

De enige rechtszaak die zeker door kan gaan op de geplande datum is die van de 29-jarige verdachte uit Vlissingen. Zijn dossier is klaar, de zaak zal op 19 januari in de rechtbank van Breda behandeld worden. Hij is de enige die heeft bekend dat hij drugs van het haventerrein afbracht.

Voor de andere negen verdachten is het dus nog onzeker of januari haalbaar is.

De groep verdachten zou zich bezighouden met de grootschalige import van drugs. De zaak kwam aan het rollen doordat de politie maandenlang geheime chatberichten van Zeeuwse criminelen kon meelezen. Tijdens een grootschalige actie op 1 juli 2020 voerden politie en OM meer dan dertig invallen uit, daarbij werden tien verdachten opgepakt. De invallen waren vooral in Zeeland, maar ook in Limburg, Noord-Brabant en de regio Rotterdam werd gezocht. Onder meer een half miljoen euro in contanten, vier vuurwapens, twee motoren, twee boten en datadragers werden in beslag genomen. De verdachten komen uit Kruiningen, Vlissingen, Goes, Oost-Souburg, 's-Heer Hendrikskinderen, Middelburg, Wolphaartsdijk en Wouw.

De meeste Zeeuwse verdachten in deze rechtszaak werkten in de haven van Vlissingen. De officier van justitie vertelde tijdens een vorige zitting dat PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) veelvuldig actief waren rondom de Vlissingse havens.

Bij een inval in Wolphaartsdijk werden een man en een vrouw aangehouden (foto: HV Zeeland)

In april werden de mannen voorlopig vrijgelaten, op eentje na die nog vastzit voor een andere drugszaak. Dat besluit werd genomen omdat de inhoudelijke behandeling nog niet in zicht was. Er zitten wel strenge voorwaarden aan die vrijlating: de verdachten moeten zich wel wekelijks melden bij de politie, ze mogen onderling geen contact hebben en moeten hun reisdocumenten inleveren

