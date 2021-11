Veranderingen acht eeuwen Zierikzee vastgelegd in boek

Zierikzee (foto: Kristian de Winter)

Zierikzee was al heel vroeg een belangrijke havenstad, legt de auteur uit. Het was de tweede stad van Zeeland, na Middelburg. Om de schapenweide en kerkenweide zijn handelsnederzettingen ontstaan met een haven. "Er waren al vroeg internationale handelscontacten." Volgens Dekker was Zierikzee vooral in de middeleeuwen een belangrijke stad, dat kwam ook vanwege de ligging. "De Schelde mondde uit via de Oosterschelde in de Noordzee", vertelt ze. "De stad lag ontzettend centraal om Vlaamse, maar ook Hollandse steden te bereiken."

Opstand en oorlog

Na de vijftiende eeuw werd de Westerschelde de belangrijkste handelsroute in Zeeland en kwamen Middelburg en Vlissingen op, legt de schrijver uit. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw verliep het minder rooskleurig voor de stad. Dat kwam door de Tachtigjarige Oorlog. Vooral voor een stad die afhankelijk is van internationale handel, hakte dat er volgens Dekker in.

"Daarna kon Zierikzee de positie weer aardig terugveroveren, met name de visserij werd belangrijk", aldus de auteur. Tot het midden van de achttiende eeuw. Dan verliest Zierikzee, mede door oorlog, de belangrijke handelspositie. Volgens de schrijver is daarna geprobeerd de stad er weer bovenop te helpen. "Maar helemaal zoals daarvoor is het nooit geworden."

Armoede redde de monumentenstad

De negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw leeft de stad in armoede. Door de economische recessie kan er niks gesloopt worden om nieuwe gebouwen neer te zetten. "Dat is nu de redding geweest van de monumentenstad. Daardoor zijn er heel veel monumenten blijven staan. Dat was anders niet gebeurd."

Na de oorlog leeft de stad weer op, mede dankzij het toerisme. Volgens Dekker komt dat voor een groot deel door de Deltawerken. "Schouwen-Duiveland werd beter bereikbaar. Zowel vanuit het noorden via de Grevelingendam, als vanuit het zuiden met de aanleg van de Zeelandbrug."

Het boek Zierikzee, acht eeuwen stad, eindigt in het jaar 1996. Een jaar later werd de gemeente Zierikzee onderdeel van de gemeente Schouwen-Duiveland. "Het verhaal is nooit klaar voor een historicus", legt Dekker uit. "Maar ergens moesten we een punt zetten. Dat was een mooi moment."

Luister het hele gesprek met Jeanine Dekker over het boek over Zierikzee terug.