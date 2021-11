Vrijwilliger Kapelle vindt drugs bij schoolplein: 'Het ziet eruit als snoepjes'

Een incident, zegt een gemeentewoordvoerder, maar volgens Valentijn zou er al langer overlast zijn bij en rondom de Brede School in Kapelle. "Kinderen van vier jaar komen thuis met lege gripzakjes. Dan ben je als ouders niet blij", zegt hij in onderstaand radio-item:

Vrijwilliger Kapelle vindt drugs bij schoolplein

Het zakje bevat een bruine substantie, de inhoud wordt momenteel onderzocht. Volgens een handhaver van de gemeente Kapelle gaat het vermoedelijk om softdrugs.

Hangjongeren zijn buurt tot last

Directeur Cynthia van Os van openbare basisschool Moolhoek, onderdeel van Brede School 't Saamdeel, bevestigt de vondst en reageert geschrokken. "We weten wel dat er 's avonds jongeren rondhangen die drank gebruiken en de buurt tot last zijn, maar dit hebben we nog niet meegemaakt." Het is de eerste keer dat er bij de school daadwerkelijk drugs zijn aangetroffen, zegt ze. Naar haar weten wordt er niet gedeald bij de school. Het terrein is openbaar gebied en wordt gedeeld met andere instellingen die deel uitmaken van 't Saamdeel.

De Brede Bende Bus doet Kapelle aan om inwoners bewust te maken van druggerelateerde activiteiten in de buurt. Daarbij gaat het vooral om alertheid, zegt burgemeester Fons Naterop. Criminelen worden steeds vindingrijker en brutaler. In de bus, ingebouwd in een decor van rookmachines en namaak-drugsvaten, krijgen de bezoekers uitleg. "Vreemde auto's die rondrijden, verdacht gedrag, een rare lucht in de buurt... Het kunnen allemaal signalen zijn die wijzen op de handel in en productie van drugs", legt wijkagent Ivo Krijnsen uit.

Chemische troep

De chemische middelen zijn brandgevaarlijk en de dumpingen van afval in de natuur zorgen letterlijk voor een 'bijtende bende'. Vandaar de naam, leggen de initiatiefnemers uit. De bus is een van oorsprong Brabants initiatief dat daar z'n succes al heeft bewezen.

Burgemeester Fons Naterop en wijkagent Ivo Krijnsen bij de Bijtende Bende Bus. (foto: Omroep Zeeland / SO De Bevelanden)

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden