Blijvende herinnering aan Slag om de Schelde in voetafdrukken

Voetafdrukken van acteurs en ooggetuigen Slag om de Schelde (foto: Omroep Zeeland)

De voetafdrukken van de vijf acteurs en de vijf ooggetuigen van de slag werden gemaakt op 16 september tijdens Film by The Sea. "Er was toen een speciale voorstelling, omdat de film vanaf oktober zou worden uitgezonden op Netflix", zegt Rottier. Op de tegels staan de namen van de personages die de acteurs speelden: Janna, Teuntje, Marinus, Henk en Pim.

'Vergeten' slag levend houden

Volgens Rottier staan de tegels symbool voor de landelijke première die hier was in december 2020. "Maar ook omdat de Slag om de Schelde eigenlijk een 'vergeten' slag was en uiteindelijk een erg belangrijke veldslag. Die herinnering kunnen we met deze tegels levend houden." Hoe lang de tegels blijven liggen voor de bioscoop is niet bekend, maar: "Misschien schenken we ze over en paar jaar wel aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp."

Deze afdrukken zijn een eenmalige actie. Of er een Walk of Fame gaat komen bij de bioscoop zal de tijd leren.

