Festival Na de Strijd van start, het doel: 'Op een intieme manier bewust worden van jouw vrijheid'

Jong en oud waren bij het vrijheidscollege aanwezig (foto: Omroep Zeeland)

Het festival is bedoeld om mensen bewuster te maken van hun vrijheid en van de beperkingen die mensen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog. "En dan wel bewustwording op hele kleine schaal", vertelt organisator Rens Schot. "Wij richten ons niet op het grote gebeuren, maar op het intieme, het kleine. De voorstellingen zijn ook met maximaal dertig mensen."

Die intimiteit en de bewustwording vindt Schot belangrijk. "We zijn er zo aan gewend dat wij mogen doen en laten wat we willen. Dat is natuurlijk plezierig, maar daar moeten we ook zuinig op zijn. Daarom is het goed om te weten dat er ook andere sferen zijn en dat vrijheid in die sferen, in die tijd veel minder vanzelfsprekend was."

Rens Schot van de organisatie is enthousiast over het nieuwe festival (foto: Omroep Zeeland)

"En dat is niet alleen iets van toen, maar ook nu zijn er mensen die niet zo vrij zijn als wij", vertelt Schot verder. "Je hoeft natuurlijk maar in de wereld rond je heen te kijken. Kijk maar naar wat er gebeurt in Afghanistan en Syrië. De wereld om ons heen staat in brand. Dat wij dat nu even niet meemaken, is een zegen, maar ik denk dat het wel van belang is om te realiseren dat wij het nu goed hebben."

Presentatrice Dieuwertje Blok start het festival met een vrijheidcollege in de bibliotheek van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Presentatrice Dieuwertje Blok, bekend van het Sinterklaasjournaal, startte vandaag het festival met een lezing over vrijheid. Blok vertelde hierin over haar moeder die op 17-jarige leeftijd moest onderduiken omdat ze Joods was. Daarnaast vertelde Blok ook wat vrijheid voor haar betekent. "Want of dat nou freelancen is, of uitwaaien over het strand. We mogen heel dankbaar zijn dat we vrijheid hebben."

