Vijf vragen en antwoorden over het openbaar vervoer vanaf 2025 in Zeeland

Het vervoersplan uitgebeeld aan de hand van Playmobil (foto: Omroep Zeeland)

Hoe gaat het nieuwe vervoersplan eruit zien?

De grote bus wordt vervangen door een kleine bus die als het goed is geen CO2 meer gaat uitstoten. Zero emissie dus. Daarnaast stap je straks in jouw dorp of wijk niet meer op de bus. Want de bushaltes worden vervangen door opstappunten. Dat zit zo. De bus rijdt straks alleen nog via grote lijnen langs zogeheten hubs. Die hubs staan middels kleinschalig vervoer waaronder de buurtbus, flextaxi en het WMO-vervoer (vervoer voor ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking) in verbinding met de opstappunten in de dorpen of wijken.

Dat regel je uiteindelijk via een app of telefoonnummer van de mobiliteitscentrale die het vervoer aanstuurt. Het idee is volgens de provincie dat vervoer dan op maat aangeboden wordt, er geen lege bussen meer door Zeeland rijden en je van deur tot deur vervoer hebt.

Maar nu staat er een bushalte vlakbij mijn huis. Wordt dat automatisch een opstappunt?

Nee dat moet nog per gemeente bekeken gaan worden. Wel heeft de provincie aangegeven dat er meer opstappunten dan bushaltes komen in totaal. Maar waar en hoe, dat moeten de gemeenten gaan bepalen.

Er gaat gewerkt worden met kleinschalig vervoer, hoe gaat dat in zijn werk?

Stel jij wilt op een doordeweekse dag om half elf in de ochtend van Wissenkerke, met het openbaar vervoer, naar Bergen op Zoom. Dan regel je via die app of het telefoonnummer vervoer. Als op dat moment een WMO-busje van het doelgroepenvervoer beschikbaar is. komt die jou ophalen en brengt je van het opstappunt naar de dichtstbijzijnde hub. Want bij die hub komt de bus die naar Goes rijdt. Bij het station in Goes is dan een zogeheten stationshub en daar pak je de trein naar Bergen op Zoom.

Wat betekent dit qua kosten voor mij als reiziger?

Volgens de provincie kunnen de kosten gelijk blijven. Of dat ook zo is, moeten we natuurlijk afwachten. Wel is het zo dat de provincie naar eigen zeggen er alles aan doet om te besparen. De bussen worden niet alleen kleiner, maar er moet ook meer samengewerkt worden. Bijvoorbeeld door het WMO-vervoer.

Wat kost het hele nieuwe vervoersplan?

In totaal kost het hele plan bijna 32 miljoen euro. 15 miljoen euro is van de Zeeuwse gemeenten voor het WMO-vervoer en 16,7 miljoen euro komt van de provincie voor het openbaar vervoer. Het plan wordt nu naar Provinciale Staten gestuurd die erover zullen stemmen, net als alle Zeeuwse gemeenten. Als iedereen ermee heeft ingestemd wordt er vanaf januari per gemeente een uitvoeringsplan gemaakt waarin alle details komen te staan.

