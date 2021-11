Gefrustreerde sportclubs hekelen beleid gemeente Hulst: 'leden lopen weg'

De kleedlokalen van voetbalvereniging SDO '63 zijn sterk verouderd. (foto: SDO'63)

Tennisclub TC Hontenisse en voetbalvereniging SDO'63 hadden bij de gemeente Hulst aangeklopt voor extra steun. De tennisclub in Kloosterzande kampt nog steeds met de naweeën van een investering in het verleden waarvoor ze diep in de buidel moest tasten. Het spaarpotje is leeg en de club wil ook nog led-verlichting en zonnepanelen aanschaffen.

Bij de voetbalclub SDO'63 in Lamswaarde is renovatie van de kleedlokalen broodnodig: de kranen lekken en de douches zijn niet hygiënisch meer. Tennisclub Hulster Ambacht in Hulst wil op zijn beurt graag twee padelbanen realiseren en heeft daarvoor óók geld nodig.

Nul op het rekest

Maar de drie clubs kregen - soms na jaren soebatten, over en weer corresponderen en hoorzittingen dit voorjaar - nul op het rekest. Ze moeten de gewenste investeringen zelf betalen, oordeelt de gemeente. Ook kan geen sprake zijn van het terugdraaien van de privatisering van TC Hontenisse, wat de tennisvereniging meer armslag zou geven.

Ongelijk speelveld

De verenigingen zijn teleurgesteld. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de ene club - zoals de atletiek, de voetbal in Sint Jansteen en Kloosterzande of de scouting - van alles krijgt: nieuwe banen, een nieuw kunstgrasveld, een nieuw clubhuis of nieuwe verlichting en de ander de eigen boontjes moet doppen. Voorzitter Martien Sponselee van tennisclub Hontenisse spreekt van een 'ongelijk speelveld'.

'Niet-geprivatiseerde club kan contributie laag houden'

"De ongelijke behandeling door de gemeente leidt tot oneerlijke concurrentie", vindt Sponselee. Zo kan de naburige, niet geprivatiseerde tennisclub in Vogelwaarde de contributie veel lager houden, omdat deze vereniging geen spaarpotje hoeft aan te leggen voor toekomstige investeringen. "Mensen kiezen uiteindelijk voor een goedkopere vereniging in de buurt", vreest hij.

Met de privatisering hebben we onszelf in de vingers gesneden, want nu geeft de gemeente niet thuis" Ben Lockefeer, voorzitter tennisclub Hulster Ambacht

Volgens Ben Lockefeer, voorzitter van tennisvereniging Hulster Ambacht, heeft Hulst de mond vol van het belang van sporten en bewegen en van de sociale functie van verenigingen. Maar vervolgens zet de gemeente de clubs voor het blok, zo geeft hij aan. "Tien jaar geleden moesten wij zo nodig privatiseren. Maar het blijkt dat we onszelf daarmee in de vingers hebben gesneden, want nu geeft de gemeente niet thuis. Terwijl wij van de jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de tennisbanen absoluut niet kunnen sparen voor grote investeringen."

Padelbanen aan de markt overlaten

Lockefeer doelt op de twee padelbanen die de tennisclub, overigens net als veel andere tennisclubs, graag aan haar accommodatie wil toevoegen. Deze nieuwe racketsport is enorm in opkomst en spreekt jong en oud aan. Maar Hulst wil de aanleg van padelbanen aan 'de markt' overlaten. Volgens wethouder Jean-Paul Hageman ligt er al een aanvraag voor padelbanen van een commerciële partij achter de Albert Heijn in Hulst, die de gemeente niet kan weigeren.

Hulst zou net als Scharendijke, ook graag padelbanen aanleggen. (foto: Omroep Zeeland)

Onbegrijpelijk, vindt Lockefeer. Ook hij vreest voor ledenverlies. "Zo'n ondernemer heeft niets met het sociale aspect, met het verenigingsleven, te maken."

Belabberde staat van kleedlokalen

De voetbalclub SDO'63 in Lamswaarde is dan wel niet geprivatiseerd, maar ook daar zijn de frustraties groot. Ondanks mondelinge toezeggingen, hoeft de vereniging niet te rekenen op een bedrag van 25.000 euro om de belabberde staat van de kleedlokalen aan te pakken, ze moet het doen met 12.500 euro 'uit coulance'.

De douches van de voetbalvereniging in Lamswaarde hebben hun beste tijd gehad. (foto: SDO'63)

"Voor de gemeente een luttel bedrag, maar voor ons gaat het om veel geld", zegt bestuurslid Johnny de Bakker. Voor hem gaat het inmiddels om een principekwestie, omdat andere clubs de bijdrage wél hebben gehad. Daarom heeft de vereniging een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om alle stukken en besluiten op te vragen.