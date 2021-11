Zeeuwse Daan ziet in Hongarije de coronacijfers ook oplopen

Zeeuw in het buitenland (foto: Omroep Zeeland)

En ook in Hongarije horen daar nieuwe maatregelen bij. Zo moet er volgens Daan weer een mondkapje gedragen worden in het openbaar vervoer en wordt - net als in Nederland - geadviseerd om weer thuis te werken.

Hongarije werkt ook met een systeem om te checken of je gevaccineerd bent, zij gebruiken alleen geen app, zij krijgen een pasje thuisgestuurd. Al na één vaccinatie vind je die pas in de brievenbus. Als Daan in Hongarije naar een restaurant wil, heeft hij de pas in principe nodig. Volgens Daan wordt er alleen niet echt naar gevraagd. "Ik heb hem tot nu toe alleen voor een nachtclub hoeven laten zien", zegt hij.

