Geelblauwe pieten tijdens sinterklaasintocht Oostkapelle: 'Ik hoop dat het goed uitpakt'

Arjan Maljaars is blij met de nieuwe pieten van Oostkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar bleek al dat Zeeuwse dorps- en ondernemersverenigingen worstelden met een alternatief op de 'Zwarte Piet'. Sommige verenigingen gooiden zelfs de handdoek in de ring en wilden geen sinterklaasintocht meer organiseren vanwege de pietendiscussie. "Ook in Oostkapelle merkten wij die worsteling", vertelt Arjan Maljaars, voorzitter van de ondernemersvereniging in Oostkapelle.

"We waren het harstikke beu en daarom hebben we iets nieuws bedacht: de Oostkapellepieten", zegt Maljaars trots. "Oostkapelle heeft natuurlijk de kleuren geel en blauw - kijk maar naar de voetbaltenues van onze voetbalteams - en wij dachten: deze kleuren moeten onze pieten krijgen!"

Een voorbeeld voor andere dorpen en steden

Maljaars hoopt met de sinterklaasintocht een voorbeeld te zijn voor andere dorpen en steden die met het pietenvraagstuk worstelen. "Wij hebben dat toch wel op een creatieve manier opgelost. Ik denk dat we meegaan met de tijd. Je kunt niet meer om de pietendiscussie heen. Om er daarom helemaal mee klaar te zijn, hebben we dit als oplossing bedacht. We zijn heel benieuwd hoe het uitpakt bij de intocht en hoe de dorpskinderen reageren."

Sinterklaasfeest in Oostkapelle

Zoals ieder jaar komt de Sint in Oostkapelle aan in de speeltuin van het dorp. "Daarna maakt 'ie met zijn pieten een rondrit en vervolgens, vanwege corona, hebben we een walk-through georganiseerd. Kinderen kunnen in hotel Bos en Duin een handje geven aan Sint en Piet en krijgen natuurlijk ook nog wat lekkers."

Maar, voor de kinderen van Oostkapelle is het feest dan nog niet voorbij. Op 2 en 3 december maken de Sint en zijn pieten nog meer ritjes door het dorp. "We bezoeken dan alle kindjes, gaan langs de deuren. Iedereen kan ons herkennen aan natuurlijk de Sint, maar ook aan de Oostkapellepieten."