Goedemorgen! Rechtszaak Marokkanenhaat, coronahulplijn Tholen stopt en verdronken dorp bekijken

Oosterscheldekering (foto: ANP)

Rechtszaak coronaprotestant Vlissingen

Een 53-jarige man uit Vlissingen moet voor de politierechter verschijnen wegens groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat. Hij zou tijdens een coronaprotest op 25 januari 2021 in Vlissingen hebben geroepen dat Marokkanen naar Auschwitz gestuurd moeten worden om daar vergast te worden.

De werkkleding van een advocaat tijdens een rechtszaak (foto: Huisman Advocaten)

De Coronahulplijn 70+ op Tholen is op 1 november gestopt omdat 'hun doel bereikt is'. Nick Meulmeester begon de hulplijn vorig jaar toen er nog bijna niks bekend was over de ziekte. Nu er veel meer kennis is en er meerdere instanties zijn die uitleg kunnen geven over corona, zijn ze ermee gestopt. Het hele verhaal vertelt Meulmeester vandaag in ons radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

Een virtueel bezoek aan een Zeeuws middeleeuws dorp

Verdronken dorp in VR

Altijd al benieuwd geweest hoe het is om rond te lopen in een verdronken Zeeuws dorp? Dat kan vanaf vandaag in het OosterscheldeMuseum in Yerseke en online. Via een virtual reality beleving kun je een bezoek brengen aan een middeleeuws Zeeuws dorp.

(foto: Wilma Steendijk)

Het weer

Er zijn verspreid nog een paar kleine regenbuien maar er is vanaf de ochtend ook al wat zon. Vanochtend is de meeste kans op een bui in de kustgebieden, vanmiddag is er vooral landinwaarts nog kans op een lokaal buitje. De maximumtemperatuur is 10 tot 12 graden en er is een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. In het weekend is de zaterdag is vrijwel overal droog met soms brede opklaringen. Zondag is er vooral in de ochtend kans op enkele buien. De middag is overwegend droog met

zonnige perioden.