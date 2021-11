Slotakkoord voor Middelburgs kamerkoor: 'Weinig mensen kunnen nog noten lezen'

Het koor zingt vanavond nog één laatste keer (foto: Middelburgs Kamerkoor)

Het koor bestaat op dit moment uit zestien leden. "Jonge aanwas is erg lastig, veel vernieuwing was er niet. Het is verder ook moeilijke muziek die we zingen. Er kunnen weinig mensen nog noten lezen, omdat het muziekonderwijs op scholen veel minder is geweest", zegt ze.

'Pijn in het hart'

Met gemengde gevoelens neemt ze afscheid van het koor. "We hebben dinsdag een laatste keer gerepeteerd en vanavond voeren we nog één keer een stuk op. Het afscheid is met pijn in het hart, maar het is ook niet anders. Ik heb er wel vrede mee."

De avond Rond Etty Hillesum met gastspreker Frits Barend en het concert van het koor is georganiseerd door het Etty Hillesum Huis en Stadspastoraat in samenwerking met het Middelburgs Kamerkoor. Het is onderdeel van festival 'Na de strijd'. Het koor zingt - en ziet daarmee ook hun eigen eindigheid onder ogen - Requiem van Duruflé.

Het Middelburgs Kamerkoor stopt en zo klinkt dat koor: