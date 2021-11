Busje belandt van weg op binnenvaartschip; één dode en vijf gewonden

De vijf personen die in het water terecht kwamen zijn ter controle naar ziekenhuizen in Terneuzen en Gent gebracht. De zesde persoon zat bekneld in het busje, dat met touwen aan het binnenvaartschip hing. De brandweer heeft het voertuig uit het water getakeld met een kraanschip. Het busje wordt nu onderzocht door de politie. Daarna kan het slachtoffer pas uit de auto gehaald worden, meldt de VRZ.

Sluizencomplex afgesloten

Het lijkt erop dat het busje door een slagboom van de sluis is gereden en op een voorbijvarend binnenvaartschip belandde. Het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd, mogelijk ging er een aanrijding aan vooraf. Vanwege het ongeluk zijn de wegen over het sluizencomplex afgesloten, het verkeer wordt omgeleid via de Sluiskiltunnel. Het scheepsvaartverkeer heeft ook even stilgelegen maar is inmiddels weer hervat.

Het lijkt erop dat het busje door deze slagboom is gereden en daarna op een voorbijvarend schip terecht kwam (foto: Omroep Zeeland)

Het busje is van een schoonmaakbedrijf. Een woordvoerder laat weten dat de inzittenden op weg waren naar Nieuwvliet. "Het is voor ons een reguliere route. Mensen van ons zijn nu onderweg om met de slachtoffers te praten."

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.