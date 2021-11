Jarno Mobach ook volgend wielerseizoen bij Leopard Pro Cycling

Jarno Mobach tijdens een trainingsrit in Philippine (foto: Omroep Zeeland)

Mobach is de enige Nederlander in het team van zeven renners van Leopard Pro Cycling. De continentale ploeg biedt jonge talenten de kans om zich verder te ontwikkelen in voornamelijk wedstrijden op het derde wielerniveau.

In eerste jaren was Mobach een veelbelovend talent in de opleidingsploeg van Sunweb. Zo won de uit Philippine afkomstige renner de junioreneditie van Parijs-Roubaix. Daarna kwam zijn carrière mede door fysieke problemen in een dip terecht en vertrok hij bij Sunweb.

Sinds dit jaar is hij naar eigen zeggen weer helemaal terug en kende hij een sterk slot van het afgelopen wielerseizoen. Zo debuteerde hij in zijn eigen Philippine met een tweede plaats in de Omloop van de Braakman.