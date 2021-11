Bandlid De Staat heeft corona, Blaudzun treedt in plaats daarvan op bij Vestrock Downtown

Het optreden van Blaudzun op Vestrock in 2018 (foto: Omroep Zeeland )

"Wij als organisatie keken uit naar dit optreden en balen enorm; net als jullie. We hebben hard gewerkt om op deze korte termijn een vervangende act te boeken. We hebben een vriend van het festival bereid gevonden in te springen deze vrijdagavond", laat de organisatie in een nieuwsbrief weten. Blaudzun stond al vier keer eerder op Vestrock.

Minder festivalgangers

Vanwege corona zijn er een stuk minder festivalgangers welkom dan gebruikelijk. "We mogen per dag vijfduizend bezoekers op het terrein ontvangen, terwijl we de afgelopen edities gemiddeld vijfentwintigduizend kaarten verkochten", vertelde Tom van den Manacker van de organisatie eerder tegen Omroep Zeeland.

Vestrock Downtown start vandaag en is ook morgen nog. Artiesten als Chef'Special, Kris Kross Amsterdam, Maan en Joe Buck treden er op. Deze editie is een kleinere variant van het jaarlijkse festival Vestrock dat normaal gesproken in het voorjaar wordt gehouden.