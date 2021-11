Provincie weet al tien jaar van hoge PFAS-waarden, maar alarmbellen gingen niet af

PFAS gehalten in zeehonden in de westerschelde in 2007 (foto: Omroep Zeeland)

In 2007 hoogste PFAS-waarde in Zeeuwse zeehond

De provincie wilde in 2015 weten hoe het kwam dat zeehonden in de Westerschelde weinig jongen kregen. Het onderzoekinstituut zocht uit of PFAS-soorten daarin meespeelden. In het rapport is te lezen dat het bloed van de zeehonden in de Westerschelde veel meer PFAS bevatten: "In de Westerschelde zijn gehaltes tot zeven maal hoger in vergelijking met de Duitse Bocht, meer dan twintig maal hoger in vergelijking met zeehonden in de Baltische Zee en meer dan honderd maal hoger in vergelijking met zeehonden uit het Arctisch gebied."

Als voorbeeld: In een zeehond in de Westerschelde werd in 2007 bijna 5000 nanogram PFAS per milliliter bloed gevonden, tegenover 50 tot 890 nanogram in zeehonden in de Waddenzee.

Ondank dat er volgens onderzoek een relatie leek te zijn tussen PFC's en PCB's (oude aanduiding voor PFAS) en de reproductie en het immuunsysteem van zeezoogdieren zag de provincie geen reden om alarm te slaan. Het rapport is destijds niet verstuurd naar Provinciale Staten. De zeehondenpopulatie nam toe en daarmee was de doelstelling gehaald, namelijk minstens tweehonderd zeehonden. Met de kennis van nu, laat de provincie weten, zouden ze zo'n rapport wel met Provinciale Staten hebben gedeeld.

Een zeehond op het strandje naast de veerterminal in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De hoge gehaltes van PFAS in de bloedwaarden van zeehonden zijn terug te leiden naar het eten. In platvissen - een belangrijke voedselbron voor zeehonden - waren toen ook al hoge concentraties van een PFAS-soort aangetroffen, blijkt uit het onderzoek.

Ook zijn er hoge gehaltes aangetroffen in visdiefeieren bij Saeftinge. "Deze gehaltes aan PFOS in visdiefeieren bij Terneuzen zijn relatief hoog in vergelijking tot andere gebieden in Europa en Noord-Amerika, vergelijkbaar met o.a. gehaltes in eieren van zeekoeten van de Baltische Zee."

Zijn aanbevelingen opgevolgd?

Het onderzoek concludeert vervolgens dat 'niet bij voorbaat uitgesloten kan worden uitgesloten dat PFOS (een PFAS-soort) de gezondheid van zeehonden in de Delta beïnvloedt'. In beide onderzoeken wordt aanbevolen om jaarlijks de PFAS gehalten in vissen, zeehonden en schelpdieren te monitoren. Of dat gebeurt is en wat de resultaten daarvan zijn is onbekend.

Eerder deze week toonde een steekproef van Omroep Zeeland nog aan dat er in een gevangen bot uit de Westerschelde een hoge waarde PFAS zat. Opvallend daarbij is dat die waarde wel vele malen minder is dan de gemeten waarde in 2007.

Provincie Zeeland zegt later vandaag met een verklaring te komen.